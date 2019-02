Minigolfer zogen Bilanz und stellten sich im Vorstand neu auf

Wertheim.Die Mitglieder des Minigolfclubs Wertheim trafen sich am Samstag im Gasthaus „Zum Ross“ in Vockenrot zur alljährlichen Mitgliederversammlung. Auf dem Programm standen unter anderem Neuwahlen und zahlreiche Ehrungen. In der Ansprache des Vorsitzenden Martin Halscheidt konnte dieser von diversen Veranstaltungen berichten. So wurde beispielsweise wieder erfolgreich mit einem Imbissstand am Altstadtfest teilgenommen. Es wurde ein Sommerfest organisiert und der Titel des Vereinsmeisters ausgespielt. Neben der Vereinsmeisterschaft wurde seit vielen Jahren wieder der Vereinspokal ausgetragen, in dem die Wertheimer Minigolfer sich im K.-o.-System gegenüberstanden. Auch das Abschneiden in der diesjährigen Oberligasaison wurde sehr gelobt.

Die erste Mannschaft erreichte dort den zweiten Platz und musste sich nur den Minigolfern aus Ostheim geschlagen geben. Die zweite Mannschaft der Wertheimer spielte in der Oberliga eine zufriedenstellende Saison, wenngleich es nicht ausreichte, um die Klasse zu halten. Allerdings wird angestrebt, im nächsten Jahr wieder direkt aus der Landesliga in die Oberliga aufzusteigen. Bei den anschließenden Neuwahlen wurden Martin Halscheidt als Vorsitzender und Andreas Hemmelmann als Stellvertreter sowie als Schriftführer gewählt. WilliamStellato wurde als Kassenwart, Ralf Michel als Sportwart, Ingo Kuhnert als Platzwart, Jannick Bracken als Jugendwart und Sandra Waldherr als Beisitzerin gewählt.

Auch gab es dieses Jahr wieder zahlreiche Ehrungen. Der MGC Wertheim gratuliert folgenden Mitgliedern zur zehnjährigen Vereinsmitgliedschaft: Sabine Spettel-Rittger, Anja Freudenberger, Sabine Zierl und Robert Zierl mgc

