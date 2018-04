Minister-Tour im Main-Tauber-Kreis

Anzeige

Ein Blick in den Kalender zeigt: Nein, wenn es nicht ganz turbulent zugehen sollte, ist weit und breit erst einmal kein Wahltermin in Sicht. Die nächste Bundestagswahl steht voraussichtlich erst 2021 an (wobei man da ja nie so genau weiß), der Landtag würde im gleichen Jahr einige Monate früher gewählt, wenn sich nicht noch etwas Außergewöhnliches ereignet.

Näher liegen da schon die Europa- und die Kommunalwahlen, wohl an einem gemeinsamen Tag im Mai nächsten Jahres. Aber dafür jetzt schon Minister auf Tour schicken? Wohl eher nicht. Also gehen wir einmal davon aus, dass es tatsächlich reines Interesse war und ist.

Apropos Kommunalwahl: Ein bisschen ist schon davon zu spüren, dass dafür hinter den Kulissen bereits die Vorbereitungen laufen. Schließlich gilt es, Kandidaten zu suchen und zu finden. Das wird die Diskussion in den kommenden Monaten sicher zunehmend bestimmen.

Nur ein Zwischenspiel soll, den Vorhersagen zufolge, das miese Wetter gestern gewesen sein. Hoffen wir, dass die Prophezeiung für heute stimmt, mit Sonnenschein und in den Abendstunden noch angenehmen Temperaturen. Dann macht das Kneipenfestival „Nightgroove“ nämlich gleich noch viel mehr Spaß.

Unabhängiger vom Wetter ist da dann schon das „musikalische Großereignis“ morgen Abend. Ob sie nun als „Voice Kid 2018“ aus Berlin zurückkommt oder nicht, Anisa Celik hat auf jeden Fall für Aufsehen gesorgt. Und – bis vergangenen Sonntag gemeinsam mit Julian Roth – den Fokus der Öffentlichkeit noch stärker auf die „Musikgemeinde Kreuzwertheim“ gelenkt.

