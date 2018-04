Ministranten bei Tischmesse

Anzeige

Bestenheid.Die Ministranten der katholischen Kirchengemeinde St. Elisabeth, die dieses Jahr an der Romwallfahrt teilnehmen, bereicherten am Mittwoch den Gottesdienst im Pfarrheim.

Nach dem Gottesdienst servierten sie ihren leckeren selbstgebackenen Kuchen und gaben den Besuchern durch eine Bilderpräsentation einen Einblick in die im Juli anstehende Romwallfahrt. Anschaulich erzählten sie, was sie bewegt, nach Rom zu fahren und was sie dort erleben wollen.

Zusammen mit ihren Betreuern Angelika Suhl, Jannis Klein und Marius Baumann haben sie schon viele Aktionen in der Gemeinde angeboten, um ihr Reisegeld für Rom aufzubessern.