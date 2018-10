Mischung von Akrobatik und Zirkus

Bestenheid.Die Theater- und Zirkustruppe „Instant Acts“ gastiert am Freitag, 5. Oktober, an der Comenius Realschule in Bestenheid.

Die internationale Truppe will mit ihrer Nähe zu den Schülern und ihrer außergewöhnlichen Show zeigen, dass Internationalität eine Bereicherung sein kann. Die Akteure treten somit gegen Rassismus und Nationalismus ein und möchten entsprechende Haltungen bei den Schülern und dem weiteren Publikum fördern, heißt es in der Ankündigung der Verantwortlichen der Realschule. Am Freitagvormittag veranstalten die Künstler verschiedene schulinterne Workshops für die Zehntklässler: Jonglieren, Hula-Hoop, Capoeira, Breakdance, Bollywood Tanz, Theater, Zaubern, Beat Box, Body Percussion und Singen.

Am Nachmittag bietet die Profi-Truppe von 13.45 bis 15.15 Uhr selbst ein Spektakel zwischen Zirkus und Akrobatik. Diese Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt frei.

