Mit 2,0 Promille ans Steuer gesetzt

Anzeige

Marktheidenfeld.Mit 2,0 Promille im Blut beschädigte am Donnerstag ein Autofahrer ein geparktes Auto. Der 77-jährige Fahrer eines Opel Vectra fuhr gegen 10 Uhr auf einen Parkplatz am Äußeren Ring und prallte gegen einen dort geparkten Opel Insignia. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Danach stieg der Mann aus seinem Fahrzeug und stürzte hinter seinem Auto. Er wurde anschließend mit stark blutenden Kopfverletzungen ins Krankenhaus nach Lohr gebracht, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Wie sich herausstellte, hatte er kurz vor dem Unfall eine halbe Flasche Ouzo getrunken. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher.