Mit Auto Dachrinne beschädigt

Wertheim.Ein Autofahrer beschädigte mit seinem PKW die Dachrinne einer Garage, machte aber keine Meldung. Wegen unerlaubten sich Entfernens vom Unfallort verurteilte jetzt das Amtsgericht Wertheim den 65-Jährigen zur Strafe von 30 mal 25 Euro. Der Vorfall ereignete sich am 19. Juni um 20.30 Uhr in Wertheim. Der Angeklagte fuhr vom Parkplatz und musste dabei die Lücke innerhalb einer Garagenreihe passieren. Er bemerkte, dass das Auto „irgendwo hängen geblieben“ war, schaute sich den Schaden auch an und wollte, „wenn es wieder hell ist, sich darum kümmern“. Am nächsten Tag verständigte der Garagenbesitzer die Polizei, und am übernächsten Tag erschien um 12.15 Uhr beim Angeklagten die Polizei. Als vorläufig geschätzte Schadenshöhe wurden 850 Euro vermerkt.

In der Verhandlung war der Beschuldigte geständig und meinte, er habe nichts vertuschen wollen. Die Richterin erwiderte, am 19. Juni sei es um 20.30 Uhr noch taghell gewesen, und er habe fast eindreiviertel Tage Zeit gehabt, sich darum zu kümmern. Der Angeklagte führte weiter aus, er habe sich bei ihm entschuldigt und als Antwort bekommen, acht andere seien auch schon entlang gestreift. Den Schaden habe er seiner Haftpflichtversicherung gemeldet, so der Beschuldigte weiter. Ob und wie viel sie bezahlt habe, wisse er nicht.

Die Staatsanwältin beantragte zur Strafe auch ein Fahrverbot von einem Monat. Die Richterin sah davon ab, weil die tatsächliche Höhe des Schadens nicht bekannt ist. Eventuell habe es Vorschäden gegeben. Der Beschuldigte und die Staatsanwältin verzichteten auf Rechtsmittel, und damit ist das Urteil rechtskräftig. goe

