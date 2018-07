Mit Blitzer lässt sich Geld verdienen

Anzeige

Auf meine Bitte an das Landratsamt um detaillierte Auskunft über Vertragsdaten, Dauer des Vertrags und der sonstigen Daten erhielt ich folgende Antwort: „Wir weisen vorsorglich daraufhin, dass durch die Verwaltung für die Übermittlung von Informationen Gebühren erhoben werden können, wenn es sich nicht um einfache Fälle handelt.“ Mein Angebot: 50 Euro für eine gemeinnützige Aktion, zum Beispiel „Aktion Gemeinsinn“.

Ist dies die sogenannte Bürgernähe? Oder will man dadurch unangenehmen Fragen aus dem Wege gehen?

Muss ich mich an den Kreistag wenden, damit ich die Zahlen von 2012 bis 2017 der Blitzer-Einnahmen (Überschüsse) erhalte? Ich tue dies hiermit und bitte den Kreisrat und Alt-Bürgermeister Heinz Hofmann, dies zu tun. Ich bin gespannt, wie die Nullsummen-Rechnung des Herrn Henning dann aussieht. Meine Prognosen der Überschüsse für die Jahre 2012 bis 2017 liegen zwischen 350 000 und 400 000 Euro, wenn nicht sogar mehr. Das wäre für mich keine Überraschung.

Eine weitere Anregung zum Blitzer: Wenn schon keine Einnahmen-Überschüsse an der jetzigen Stelle mehr erzielbar sind, sollte man die Anlage in der Nähe des Dyroff-Hauses auf der stadteinwärts gerichteten Seite aufstellen. Hier sei eine weitere Anmerkung erlaubt, die da ist: In einem Jahr wären die Umsetzkosten und die Abbruchkosten des Hauses bezahlt.

Nebeneffekte wären eine Vertragsänderung mit dem Landratsamt zugunsten der Stadt Freudenberg bei den Überschuss-Einnahmen. Das würde den klammen Haushalt der Stadt Freudenberg entlasten. Eine Verrechnung der Gewinne mit der Kreisumlage wäre auch eine Option.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.07.2018