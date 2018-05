Mit dem Bus kostenfrei zu Geschäften und Einkaufszentren

Anzeige

Weiterer Pluspunkt, so Bierig, sei das außerordentliche bürgerschaftliche Engagement in der Stadt. Hinzu komme eine in der Stadt verwurzelte mittelständische Industrie, die als Sponsoren erhebliche Mittel in der Stadt investieren. Ferner profitiere der Handel, dass fünf Mitglieder des Gemeinderats aus dem Einzelhandel kommen, und so dafür sorgen, dass deren Interessen gehört und beachtet werden.

Wohngebiete vor der Stadt sind durch einen City-Bus mit der Innenstadt vernetzt. Dieser Bus pendelt während der Öffnungszeiten zwischen der Altstadt und den Einkaufsmärkten. Die Benutzung ist kostenlos; er hält auf Handzeichen an jeder gewünschten Stelle. Finanziert wird er durch die Stadt sowie Werbung auf dem Bus.

Standards gesetzt

Vor einigen Jahren erarbeitete man mit dem Einzelhandel ein „City-Commitment“. Hierin verständigte man sich unter den teilnehmenden Händlern auf Mindestöffnungszeiten. Unter der Woche bis 19 Uhr, am Samstag bis 18 Uhr. Daneben verpflichtete man sich, bestimmte Standards hinsichtlich Schaufenstergestaltung, Warenpräsentation, Beleuchtung und Servicequalität einzuhalten.

Zu den Erfolgsgeschichten zählt auch das Magazin „Nagold erleben“, das zweimal im Jahr in einer Auflage von jeweils 170 000 Stück erscheint und in einem weiten Umkreis verteilt wird. Hierin können die Nagolder Händler Werbung für ihre Geschäfte schalten. Ergänzt wird das Magazin um redaktionelle Beiträge und dient als Werbeträger für Veranstaltungen.

Nach dem Aufenthalt in Nagold waren sich die Teilnehmer sicher, dass man einiges von dem Besuch mitnehmen könne. Beeindruckt hat insbesondere die enge Zusammenarbeit des Handels und die nachhaltige strategische Arbeit der Kommunalpolitik. smw

