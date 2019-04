Mit dem Nachtwächter unterwegs

Wertheim.Die folgenden öffentliche Führungen veranstaltet die Tourismus Region Wertheim GmbH bis Ende Oktober. Stadtführungen für Einzelpersonen: Dauer eine Stunde: montags bis samstags um 17 Uhr, sonn- und feiertags um 10.30 Uhr. Treffpunkt ist am Spitzen Turm. Führung Spitzer Turm für Einzelpersonen: Dauer 30 bis 45 Minuten: sonntags um 11.30 Uhr. Treffpunkt ist am Spitzen Turm. Burgführungen für Einzelpersonen: Dauer eine Stunde: sonntags um 14.30 Uhr. Treffpunkt ist an der Stiftskirche. Nachtwächterführung für Einzelpersonen, Dauer eine Stunde: freitags um 21 Uhr, Treffpunkt am Spitzen Turm. Geführte Wanderungen für Einzelpersonen, Dauer zwei bis zweieinhalb Stunden: samstags 14 Uhr. Treffpunkt am Spitzen Turm.

Ein Kostenbeitrag wird für die Führungen jeweils erhoben, Kinder bis zehn Jahre sind frei. Die Teilnahme an den Führungen ist ohne Anmeldung möglich. pm

