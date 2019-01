Mit der Heimat und der Natur eng verbunden

Dietenhan.Sein Motto lautet „Bewegung ist das Schwungrad des Lebens“. Es könnte aber auch heißen, „wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig“. An beides hielt und hält sich Manfred Rosin, der heute seinen 70. Geburtstag feiert. Fragt man ihn, wo er denn geboren sei, dann antwortet er darauf schon fast verwundert, „na hier, in Dietenhan natürlich, mit Hilfe einer Hebamme“.

Der Grundstein für seine tiefe Verwurzelung in der Heimat und der Natur ist bei dem heutigen Jubilar schon ganz früh gelegt worden. „Ich denke mit Freude an meine Kindheit und Jugend in Dietenhan zurück“, beschreibt er. Stolz und glücklich sei er gewesen, wenn er morgens das Pferd aus dem Stall habe holen dürfen und nachmittags, nach dem Ackerpflügen zurückgekehrt sei.

Gleichwohl machte Rosin sich, nach dem Besuch der höheren Handelsschule, auf den Weg, ein „Schreibtischhengst“ zu werden. Am 1. April 1966 begann er eine Ausbildung bei der DAK, nach 45 Jahren hat er das Unternehmen verlassen, davon 40 Jahre in Wertheim und wiederum 38 Jahre als Leiter der hiesigen Geschäftsstelle. Vier Jahre lang saß Manfred Rosin im Dietenhaner Ortschaftsrat, ehe er für zehn Jahre als Ortsvorsteher seiner Heimatgemeinde amtierte. Er war lange Jahre Vorsitzender des Gemeinderates und im Kirchenältestenrat saß er auch, natürlich war er hier ebenfalls zeitweise Vorsitzender.

Viel unterwegs

Alles Tätigkeiten, für die man sich meistens „drinnen“ aufhält. Aber „am wohlsten fühlen wir uns, wenn wir draußen sind“, so Rosin und seine Frau Regina übereinstimmend. Man war und ist viel mit auf zwei Rädern unterwegs, erst mit dem Renn-, dann mit dem Tourenrad und seit zwei Jahren nun mit dem E-Bike. Aber auch laufend erkundet das Paar die Natur. Und „ich war schon früh intensiv in den Bergen unterwegs“.

Sein Vorhaben, die drei höchsten Berge Österreichs zu erklimmen, hat der Jubilar aber nicht ganz umsetzen können. „Den Großglockner habe ich nicht geschafft“, räumt er ein. Vielleicht sollte man, der Vollständigkeit halber, auch noch erwähnen, dass der heute 70-Jährige nahezu alles am und rund um das Haus in Dietenhan selbst gemacht hat.

Und dass er gerne und leidenschaftlich kocht, „wenn es sein muss, auch für 50 Personen“, wie seine Frau schmunzelnd verrät. Apropos 50: So viele große Obstbäume wollen gepflegt werden und das wird er machen, „so lange ich noch auf die Leiter steigen kann“. Und der Holzbackofen im Garten wird ebenfalls mindestens einmal im Monat angeschürt.

Nicht vollständig wäre die Biografie Rosins aber, ohne eine Begebenheit, die sich vor zehn Jahren ereignete. Man saß mit den vier Kindern zusammen und der jüngste Sohn fragte, was der Vater denn nun im Ruhestand in Zukunft zu tun gedenke.

„Vielleicht fange ich mit der Imkerei an“, lautete die Antwort, „und da hat er mir einen Imkerhut und ein Buch geschenkt. So hat es angefangen.“ Und ist – frei nach dem Motto ganz oder gar nicht – eine Leidenschaft für Regina und Manfred Rosin geworden.

Heute betreuen sie 23 Bienenvölker und sind stolz darauf, noch nie eines verloren zu haben. Sie nehmen es gerne in Kauf, von April bis Juni keine langen Urlaube einplanen zu können, weil die Tiere in dieser Zeit ihre ganze Aufmerksamkeit beanspruchen.

Bei jeder Honigprämierung, an der sie sich bislang beteiligt haben, wurden die Rosins mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. „Wenn man etwas gerne macht, macht man es gut, ohne dass es eine Belastung ist“, sagt der Jubilar noch. Den sicher zahlreichen Glückwünschen zum heutigen Geburtstag schließen sich die Fränkischen Nachrichten gerne an. ek

