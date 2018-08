Mit der kleinen Hexe ab in die Steinzeit

Anzeige

Early Man – Steinzeit bereit

Der neue Streich der Macher von „Wallace & Gromit“ und „Shaun das Schaf“ erzählt als großer Animationsspaß für die ganze Familie die Geschichte eines jungen Steinzeitmenschen. Dug bringt mit seinem Kumpel, dem Wildschwein Hognob, seinen Stamm dazu, gemeinsam den Kampf gegen die eroberungsfreudigen und ob ihrer Fortschrittlichkeit überheblichen Bronzezeitmenschen aufzunehmen. Die Entscheidung fällt beim Fußballspiel.

Hotel Transsilvanien 3

Mavis überrascht ihren Vater Drakula mit einem Familienurlaub im Rahmen einer luxuriösen Monster-Kreuzfahrt, damit er auch einmal ausspannen kann und sich mal nicht um das Wohlbefinden der Gäste seines Hotels kümmern muss. Den Spaß können sich der Rest der Familie, darunter Drakulas Vater Vlad und die monströsen Freunde natürlich nicht entgehen lassen. Also kommen sie mit, als der mysteriöse Kahn in See sticht.

