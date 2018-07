Mit „Gefühlen“ beschäftigt

Anzeige

Bettingen.Aufregung, Spannung, frohe Erwartung, vielleicht etwas Unsicherheit, das waren bestimmt die Gefühle, die 50 Kinder vor dem Kinderbibelabenteuerwochenende der Evangelischen Bezirksjugend in Bettingen hatten. Alles Gefühle, die dann später zum Inhalt wurden.

Zirka 20 Mitarbeitende hatten sich ein abwechslungsreiches Programm überlegt, Materialien besorgt, Zelte aufgebaut und Verpflegung eingekauft. Als es endlich losging, war der Gemeindehausgarten mehr wiederzuerkennen. Es wuselte an jeder Ecke. Spielen, am Lagerfeuer Stockbrot backen, eine Wasserschlacht mit Rasensprenger und verschiedene Bastelangebote ließen keine Langeweile aufkommen.

Aber was hat Bibel mit Gefühlen zu tun? Das konnten die Kinder in einem Stationenlauf über den Psalm 139 quer durch den ganzen Ort erfahren, heißt es im Bericht der Verantwortlichen weiter: Da gibt es neben Hoffnung und Dankbarkeit auch Wut und sogar Hass. Alles Gefühle, die auch die jüngeren Kinder schon mal erlebt haben. Gut sei es zu wissen, dass Gott auch diese Gefühle bei den Menschen kenne und diese sie haben dürfen, wurde betont. Entscheidend aber sei, wie man damit umgehe, ob man sie direkt an anderen Menschen auslasse oder andere Wege finde. So könnten Wut- oder Knautschbälle ebenso helfen wie ein Stimmungsbarometer, das den anderen die eigene Befindlichkeit anzeigt. Beides konnten die Kinder unter anderem für sich basteln.