Mit großem Lob in die Zukunft entlassen

Vorgezogene Bescherung für 34 junge Frauen und Männer: Nach erfolgreicher Prüfung haben sie am Beruflichen Schulzentrum den schulischen Teil ihrer Berufsausbildung abgeschlossen.

Bestenheid. Es war wieder viel die Rede vom Erfolg, der errungen worden ist, von den Herausforderungen, denen man sich weiter zu stellen hat und von den Perspektiven, die nach wie vor glänzend sind. Aber neben all diesen, eigentlich vorhersehbaren, Aussagen der verschiedenen Redner hatte die „Winterabschlussfeier“ am Mittwochabend in der Aula des Beruflichen Schulzentrums eine lockere, fröhliche Note. Das lag unter anderem an der Schulband, auf die nicht nur Schulleiter Manfred Breuer zu Recht stolz ist, wie er gleich nach dem ersten Stück bekannte.

Glänzende Rede

Und das galt auch, obwohl Abteilungsleiterin Christina Moraitis, Ingenieurin und „Technik-Freak“, die sie nun einmal ist, in einer glänzenden Rede akribisch nachwies, dass es den Weihnachtsmann, so wie man ihn kennt, eigentlich gar nicht geben kann. Nicht zuletzt trugen die Klassenlehrer Erich Wurm und Jörg Schwab mit persönlich-herzlichen Worten zur besonderen Atmosphäre des Abends bei.

Dass es den erfolgreichen Absolventen trotz dem von einer großen Wochenzeitung jüngst so titulierten und von ihm zitierten „Fluch der Geschwindigkeit“ gelingen möge, beruflich wie privat erfolgreich durch die Zukunft zu gehen, wünschte Manfred Breuer.

Glückwünsche des Landkreises zur bestandenen Prüfung überbrachte Dezernent Jochen Müssig. „Egal wohin Sie Ihr Weg treibt, kommen Sie nach dieser Zeit wieder zurück an Main und Tauber“, warb er und sprach damit auch Wertheims Bürgermeister Wolfgang Stein aus der Seele. Beide stimmten ebenso darin überein, dass die Zukunftsaussichten nach wie vor zumindest „sehr gut“ seien. „Sie werden gebraucht. Ich denke, das ist ein schönes Gefühl“, sagte Stein.

Wie schafft der Weihnachtsmann all die Arbeit, die jetzt von ihm zu erledigen ist? Diese Frage stellte Abteilungsleiterin Christina Moraitis in den Mittelpunkt weiter Teile ihrer Rede. Dann wies sie akribisch anhand beeindruckender Zahlen nach, dass er die eigentlich gar nicht schaffen kann. Weil Rentiere als Antriebsmedium für den Schlitten „denkbar ungeeignet erscheinen“, der Schlitten selbst viel zu schwer sei, als dass er von den Rentieren überhaupt gezogen werden könnte, die wiederum, berücksichtigt man etwa den Luftwiderstand, innerhalb weniger tausendstel Sekunden vaporisiert und der Weihnachtsmann an das Ende seines Schlittens genagelt werden würde.

Und doch forderte Moraitis die Absolventen dazu auf, sich den Glauben an Wunder zu bewahren, zum Beispiel an Weihnachten und den Weihnachtsmann, „auch wenn Menschen wie ich daherkommen, die versuchen, Ihre Illusionen zu zerstören“.

Korrekt und herzlich

Von „Menschen, die ich nur sehr ungern ziehen lassen“, sprach Jörg Schwab, nachdem er „seine“ Klasse nach vorne gerufen hatte, um ihr die Abschlusszeugnisse zu überreichen. „Geradlinig, korrekt, offen, herzlich, humorvoll“: Das waren nur einige der Attribute, die er den künftigen Industriemechanikern zusprach, ehe er sie mit einem „das habt ihr bis hierhin richtig, richtig gut gemacht“ in die Zukunft entließ. Sein Kollege Erich Wurm nannte seine bisherigen Schüler „meine gewesenen Sorgenkinder“, auf die er aber nun „stolz wie ein Pfau“ sei. ek

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018