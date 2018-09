Mit historischem Blick durchs Rathaus

Der Tag des offenen Denkmals am Sonntag war in Wertheim ein Erfolg. Das Rathaus in der Hofhaltung, die Alte Münz und das Schlösschen im Hofgarten zogen zahlreiche Besucher an.

Wertheim. Was im repräsentativen Teil vorgegangen sei, das sei bekannt. „Über die Nutzung der anderen Räume wissen wir nur bedingt Bescheid.“ Es war keine Gegenwartsbeschreibung von Dr. Jörg Paczkowski, denn in

...