Mit Kanal 11 Werbach auf Sendung

Auch mit neuem Logo weiterhin die altbewährte Klasse: Bei den Werbacher Goaggerli ging wieder mal gleich an zwei Abenden der Punk ab.

Werbach. „Wenn die Hühner kräftig scharren, steigt der Höhepunkt der Narren“: So oder so ähnlich lautet wohl die Überschrift zu den Höhepunkten, die zuletzt am Wochenende die Gemeinde beherrschten. In der jeweils vollbesetzten Tauberhalle stellten nämlich die engagierten Mitglieder der Fastnachtsgesellschaft Werbacher Goaggerli – rund 90 Aktive und etwa 40 Helfer ausnahmslos aus den eigenen Reihen – sowohl am Freitag- als auch am Samstagabend über je gut viereinhalb Stunden zwei Prunksitzungen auf die Beine, die dem Publikum quasi „durch Mark und Bein“ gingen. Mit begeisterten „Bravo“-Rufen forderten die insgesamt 666 Besucher (man beachte die närrische Schnapszahl) oftmals Zugaben, vor allem bei den tänzerischen Glanzlichtern, denen die Büttenreden jedoch in nichts nachstanden.

Einen geschliffenen Vorgeschmack darauf gab schon einmal der bereits im 31. Jahr gewohnt souverän amtierende Präsident Charly Höfling, der wie immer gleichsam als Protokoller das vergangene turbulente Jahr gereimt Revue passieren ließ, wobei er bei all den Vorkommnissen den Finger in so manche Wunde legte. Doch „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“, so das Fazit des bewährten „Dauerbrenners“. Mit dem lokalen Schlachtruf des dreifachen „Goaggerli Helau“ bereitete er endgültig den Boden für eine Abfolge, die keinen „Durchhänger“ aufwies, dafür aber ein rundum gelungenes Programm.

Musikalisch eingestimmt

Eingestimmt durch die erstmals als musikalische Begleitung agierenden Thomas & Andy, firmierend unter der Titulierung „Doppelpack“, und mit nach etlichen Trainingseinheiten wirbelnden Schrittkombinationen durch den Tanz der Blauen Garde (Trainerin Katharina Liebers), nahm die Verleihung der Orden mit dem neuen Logo einen gewissen Raum ein. Der erste Beitrag aus der Bütt’ blieb Johannes Rossi vorbehalten. Der „Junggeselle“ mit seinen etwas chaotischen Wohnverhältnissen rammte hier schon mal einen ordentlichen Pflock ein als Maßstab für die nachfolgenden Redner.

Dem quirligen Tanzpaar Hannah Liebers & Lisa Baum (Katharina Liebers und Melanie Schweder) folgte die in jeder Kampagne zahlreiche Lachsalven hervorrufende Sondersendung vom „Kanal 11 Werbach“, bei dessen Ausstrahlung die Präsentatoren Angela Hopp und Andreas Michel per spezieller Bilderschau und treffenden Texten sehr ausführlich diverse „Nachrichten, Schlagzeilen, Gerüchte und Lügen“ verbreiteten, die so manches bisher streng gehütete Geheimnis aufdeckten. Teilweise durchaus geheimnisvoll gab sich auch die Weiße Garde (Melanie Schweder und Jessica Bauer) bei ihrem Schautanz zu „Superhelden“, bevor es dem aus der Bütt’ heraus flammend auftretenden „Feuerwehrmann“ Jan Schlör oblag, an allen möglichen Stellen lodernde Brandherde mit passenden Formulierungen zielgenau zu löschen.

Widrigkeiten beim Bauen

Als geplagter „Bauherr“ berichtete der sonstige „Jäger Hubertus“ Christian Freisleben wie gewohnt recht charmant bei den kleinen Unzulänglichkeiten in seinem Vortrag von den Widrigkeiten in diesem Umfeld, getoppt durch einige glänzende Parodien. Danach erzitterten die Bühnenbretter unter dem geschlossenen Auftritt der beeindruckenden Männergarde (Regina Geier und Katharina Schlachter), die mit geballter Präsenz den Saal rockte, was unweigerlich eine allseits geforderte Zugabe bedingte.

Eine besondere „Verlängerung“ bot danach auch der stellvertretende Vorsitzende Rüdiger Klebes, der als „Hausmann“ in seiner unnachahmlichen Art wiederum das Auditorium nicht nur durch Worte in den Bann zog, sondern ebenso noch ein abschließendes Lied draufsetzte – fehlt doch seit etlichen Jahren eine früher regelmäßig eingestreute Gesangsnummer.

Ehrung für die Helfer

Weiterhin im Ablauf der Prunksitzungen enthalten blieb jedoch die ausgiebige und allemal verdiente Ehrungsrunde für die eifrigen Helfer im Hintergrund, die man namentlich benannte, ehe der mit netten Einlagen aufwartende farbenfrohe Schautanz der Blauen Garde (Katharina Liebers) als „Goaggerli auf Reisen“ mit der breit gewünschten Zugabe überleitete zu Volker Schlachter, der von prickelnden Erlebnissen beim Ausflug der fünf örtlichen Büttenredner auf St. Pauli in Hamburg erzählte. Hatte man doch dafür eigens den Kegelclub „Falsche Bahn“ gegründet, um damit die „besseren Hälften“ quasi aufs Abstellgleis zu führen.

Auf die richtige Schiene setzte das Männerballett (Michaela Klebes und Gloria Kraft) mit einer tollen Schau zu den alten Griechen unter dem Motto „Olymp sucht den Superstar“, wobei nicht nur Poseidon, Hades und der Göttervater Zeus das Bühnenbild bereicherten, sondern überhaupt die komplette Truppe die Szene gewaltig aufmischte. Kein Wunder, dass hier die „Zugabe“-Forderungen kaum mehr aufhören wollten. Rufe, die im Anschluss ebenso der als Augenschmaus empfundenen Weißen Garde (Melanie Schweder und Jessica Bauer) nach ihrer Tanzdarbietung galten, womit man gleichzeitig das große Finale einläutete.

Hierzu versammelten sich noch einmal alle Akteure auf den Brettern, um den ausdauernden Beifall zu genießen, bevor die zufriedene Menge in der Tauberhalle abschließend mit viel Inbrunst lautstark den krönenden Kultschlager der Prunksitzung intonierte – nämlich das „Werbacher Lied“.

