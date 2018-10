Mit Machete Mann am Arm verletzt

Nachdem ein 19-Jähriger am Samstagnachmittag auf dem Lidl-Parkplatz in Bestenheid einen 29-Jährigen mit einer Machete verletzt hatte, wurde wie üblich die Alarmierungskette der Polizei in Gang gesetzt. Deshalb kreiste zwischenzeitlich der Polizeihubschrauber „Bussard“ über dem Ort des Geschehens.

© Susanne Marinelli