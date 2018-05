Mit Naturmaterialien experimentiert

Anzeige

So galt es sich nach verschiedenen Kriterien wie Anfangsbuchstaben des Vornamens, dem genauen Alter oder der Zahl der Geschwister aufzureihen. Anschließend wurden vier Gruppen gebildet die sich an Stationen dem Umgang mit Naturmaterialien widmeten. An Station eins wurde das Feuermachen mit einfachen Hilfsmitteln erlernt. Die gezeigte Technik wird „A Feuer“ genannt, da das Holz, wie ein A, auf die Feuerstelle gelegt wird. „Die Öffnung soll in Windrichtung zeigen, damit dieser das Feuer anfacht“, erläuterten die Ranger. Neben dünnen und dickeren Stöcken nutzte man Zundermaterial. Erstaunt waren die Kinder, dass man mit Hilfe eines Magnesiumstabs und eines Eisenstabs Zündfunken erzeugen kann. Am Feuer wurde zudem der Umgang mit dem Pfadfindermesser und das Schnitzen von Holzstöcken geübt. Auf diesen rösteten sich die jungen Forscher Marshmallows in den Flammen.

An einer weiteren Station wurden kleine Boote aus Avocadoschalen gebaut, die sogar ein kleines Segel erhielten und mit Sprühkreide gefärbt wurden. Viel Spaß hatten die Kinder bei der Regata der Boote im Bach. An einer weiteren Station musste mit Materialien aus dem Wald ein rohes Ei so gepolstert werden, dass es einen Sturz überlebt. Dies gelang den meisten. Weiterhin gab es ein Spiel in dem Wasser mit Schwämmen transportiert wurde. Nach einer kurzen Andacht ging der abwechslungsreiche Nachmittag zu Ende.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.05.2018