Mit „Omma Änne“ sein Talent trainiert

Wertheim.Sehenswerter Schlusspunkt des Wertheimer Seniorenkinos in diesem Jahr ist die Verfilmung der Autobiografie „Der Junge muss an die frische Luft“ von Publikumsliebling Hape Kerkeling. Die gleichnamige Komödie läuft am Donnerstag, 27. Dezember, um 15 Uhr im Roxy-Kino. Die einfühlsam erzählte Geschichte der Kindheit Kerkelings stellt eine passende Ergänzung zu den Weihnachtsfeiertagen dar.

Nachdem sich schon Hape Kerkelings Reisebericht „Ich bin dann mal weg“ als Erfolg in Buchhandlungen und Kinos erwiesen hat, ist nun seine Autobiografie von „Nirgendwo in Afrika“-Regisseurin und Oscarpreisträgerin Caroline Link verfilmt worden. Auch dieses Buch ist ein Bestseller, eine Million Exemplare wurden von „Der Junge muss an die frische Luft“ verkauft.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Kerkelings Jugend in Recklinghausen – vor allem die Bindung zur Großmutter nach dem Suizid seiner Mutter. Hans-Peter, beeindruckend gespielt vom neunjährigen Julius Weckauf, ist ein Junge, der 1972 im Ruhrgebiet lebt. Schon in frühen Jahren muss er einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen, entwickelt daraus aber die Kraft, zu einem der bekanntesten Entertainer in Deutschland zu werden. maßgeblichen Einfluss auf seinen Werdegang hat dabei seine große Verwandtschaft. Insbesondere mit seiner „Omma Änne“ trainiert er täglich sein komödiantisches Talent.

Die Veranstaltungsreihe Seniorenkino ist eine gemeinsame Initiative von Volkshochschule, Seniorenbeirat und Roxy-Kino. Die Idee: Die meisten Filme werden abends gezeigt, wenn viele ältere Menschen nicht mehr gerne aus dem Haus gehen. Stattdessen können sie nun einmal im Monat eine Nachmittagsvorstellung sehen. Zu dieser Zeit sind die Busverbindungen besser als in den Abendstunden und man kann den Kino-Besuch mit Besorgungen in der Innenstadt verbinden.

Das Seniorenkino findet immer am letzten Donnerstag im Monat um 15 Uhr statt. Über das Programm informiert das Kino unter www.roxy-wertheim.de im Netz. stv

