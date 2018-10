Wertheim.Auf dem Rücken der Pferde liegt ja bekanntlich das Glück der Erde. Am vergangenen Sonntag lag dort vor allem das Glück vieler großer und kleiner Besucher. Denn wer hat nicht einmal davon geträumt, hoch zu Ross die welt zu erkunden? Zum wiederholten Mal hatte der Reit- und Fahrverein Wertheim die Stalltüren geöffnet und die vielen Besucher eingeladen, mit Pferd und Pony auf Tuchfühlung zu gehen. Bei strahlendem Sonnenschein konnten die Pferdeliebhaber die Anlage besichtigen und das Programm der großen und kleinen Reiter und Voltigierer mitverfolgen. Zusätzlich wurde Ponyreiten angeboten und Zauberer Bennini war mit seinen Programm dabei. Und für manch ein Mädchen ging so ein Traum in Erfüllung.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018