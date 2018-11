Mit Spaß und Rhythmus das Tanzbein schwingen

Main-Tauber-Kreis.Tanzsportliche Atmosphäre auf hohem Niveau bot der Tanzkreis Wertheim in der Aula Alte Steige beim festlichen Abend zum 40-jährigen Bestehen. Ehrungen standen im Mittelpunkt.

Vorsitzender Helmut Hartmann begrüßte zahlreiche Mitglieder und Gäste. Danach übermittelte Bürgermeister Wolfgang Stein die Glückwünsche der Stadt. Er verdeutlichte, dass Vereine einen großen Anteil zum kulturellen und sportlichem Leben einer Stadt beitragen. Auch die Mitarbeit des Tanzkreises im Vereinsnetzwerk Sport der Stadt Wertheim hob er hervor. Er freue sich, mit dem Tanzkreis einen freundlichen und beschwingten Jubiläumsabend zu feiern, so Stein.

Gratulation vom Tanzsportbund

Im Anschluss übermittelte der Vorstand die Glückwünsche des baden-württembergischen Tanzsportbundes. In einem unterhaltsamen Rückblick brachte Helmut Hartmann zum Ausdruck, dass der Verein in den 40 Jahren seines Bestehens das Glück hatte, immer genügend Mitglieder zu haben, die mit anpackten, wo immer es nötig war. Sein Rückblick endete mit den Worten: „Wenn wir wie bisher alle zehn Jahre so einen Abend auf die Beine stellen, geht es dem Verein gut.“

Treue zum Verein

Eine sichtliche Freude war es für den Vorsitzenden Helmut Hartmann gemeinsam mit seinem Stellvertreter Jens Wiegand langjährige Mitglieder für ihre Treue zum Verein im Rahmen des offiziellen Festakts auszuzeichnen. Für 40 Jahre Treue zum Tanzkreis erhielten eine Ehrenurkunde, die Ehrennadel in Gold sowie ein Präsent Dr. Hatto und Ursula Brand, Udo Mürb und Uta Oetzel, Siegfried Roos, Günter und Friederike Wiegand sowie Anja Brand-Hartke.

Seit 25 Jahren beim Tanzkreis dabei sind Joachim und Isolde Busch. Sie erhielten neben einer Urkunde die Ehrennadel in Silber sowie ein Präsent. 20 Jahre sind Wolfgang und Ulla Finger sowie Werner und Gabriele Spengler Mitglieder im Tanzkreis. Sie erhielten eine Urkunde und die Vereinsnadel in Silber.Karl und Renate Graf, Heiner und Jutta Zöller sowie Johann und Elke Szabo tanzen seit zehn Jahren im Verein und wurden mit einer Urkunde und der Vereinsnadel ausgezeichnet.

Der Tanzsportverband Baden-Württemberg ehrte folgende Mitglieder: Udo Mürb für seine Verdienste für den Tanzsport mit der Urkunde und der TBW-Trainerehrennadel; Helmut Hartmann für seine Verdienste um den Tanzsport mit der Urkunde und der TBW-Verdienstnadel in Silber.

Der Tanzkreis-Vorstand würdigte für langjähriges aktives Mitwirken im Verein Helene Hartmann und Jens Wiegand. Zum Abschluss der Ehrungen galt der Dank Helmut Hartmann für 20 Jahre Vereinsführung.

Ein weiteres Highlight waren die Tanzvorführungen der „Rocking Frogs“, dem Showteam der Rock´n Roll Abteilung des TSV 1863 Tauberbischofsheim. Ihre ausgezeichnete Choreographie fand große Anklang.

Zum Abschluss der Tanzvorführungen traten die „Los Taifunes“, eine Salsaformation aus Würzburg, auf. Sie tanzten eine kubanische Art der Salsa-Rueda de Casino und boten eine hochkarätige und sehr synchrone Darbietung. Beide Gruppen bedankten sich für den lang anhaltenden Applaus mit einer Zugabe.

Den Abschluss des Festakts bildete eine Art Überraschungs-Feuerwerk: Karen Alexander und Martin Schlegel verteilten Präsente der Lieferanten und Förderer des Vereins an ausgeloste Mitglieder. Im Anschluss konnten alle ihrem Hobby, dem sportlichen Tanzen, nachgehen.

Das Duo „Blue Notes“ spielte im strikten Turnier-Rhythmus bis zum Ende der Veranstaltung. Ihr Repertoire war nicht nur über die zwölf Tänze wie Tango bis Discofox oder Rumba bis Salsa beschränkt. Es wurden auch die im Tanzkreis erlernten Tänze wie Blues, Slow Jive, Chart, Boogie und Linedance dargeboten. Ein großer Beifall war ihnen damit sicher. hgw

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018