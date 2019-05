Mit Spenden neue Therapieform möglich

Die „Aktion Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder Main-Tauber“ konnte als Verein seit 15 Jahren viele Spendengelder sammeln. Dies war Grund genug, danke zu sagen.

Reicholzheim. Die „Aktion Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder Main-Tauber e. V.“ besteht als Verein seit nunmehr 15 Jahren und beging dieses Jubiläum mit einem ökumenischen Dankgottesdienst am frühen Samstagabend in der St. Georg-Kirche in Reicholzheim. Dabei konnten der Universitätsklinik Würzburg weitere 100 000 Euro an Unterstützung zugesagt werden.

Der Gottesdienst wurde mitgeprägt durch die beiden Chöre „Maranatha“ mit etwa 100 Sängern sowie „Klangfarben“ mit mehr als 30 Mitstreitern. Die musikalische Leitung lag bei Johannes Brennfleck, Simon Schmeiser und Jochen Schwab. Eingangs sang „Maranatha“ das Lied „Wenn nicht jetzt, wann dann“.

Der katholische Pfarrer Joachim Seraphin befand es als schön, dass sich so viele Leute Zeit genommen hätten, Gott zu danken für 15 Jahre Wirken der „Aktion Regenbogen“. Man wolle danken für die Menschen, die sich einbringen und Gott bitten um Kraft und Mut, das diese Menschen sich weiter einbringen. Michael Bannwarth (Vorstandsmitglied der „Aktion Regenbogen“) ging näher auf die vergangenen Jahre des Vereins ein.

Erster bunter Abend

Er verwies darauf, dass es bereits vor 24 Jahren einen ersten Bunten Abend gegeben habe. 2004 sei der Verein dann in der jetzigen Konstellation neu gegründet worden. Seitdem ist es gelungen, etwa 727000 Euro zu sammeln und betroffenen Kindern sowie deren Eltern zur Verfügung zu stellen. Auf die geleistete Arbeit könne man stolz sein, unterstrich Bannwarth.. Der Regenbogen als Symbol des Vereins verbinde Sonnenschein und Regentropfen. Mit diesem Symbol werde die Arbeit des Vereins gut beschrieben. Jene auf der Sonnenseite des Lebens könnten versuchen, das Leid und die Krankheit von Kindern zu lindern. Beide Seiten überspanne die „Aktion Regenbogen“ mit ein bisschen farbiger Hoffnung und Hilfe. Der Sprecher von „Aktion Regenbogen“ erachtete es als wichtig, das Jubiläum in einem würdigen und ansprechenden Rahmen zu feiern. Man habe die Reicholzheimer Kirche als einen solchen Ort ausge-sucht, um der Ortschaft neben allen anderen Unterstützern besonders zu danken. Bannwarth sagte schließlich namens aller Kinder und deren Angehörigen, denen geholfen und das Leid habe ein bisschen gelindert werden können, einfach „Danke“.

In dem Lied „May the Lord send angels“ hieß es dann treffend „Möge der Herr Engel schicken, um dich vor dem Dunkel der Nacht zu schützen, möge er dich in seine Arme schließen und dich fest halten“. Der evangelische Pfarrer Ortwin Engler beleuchtete die Frage „Was ist der Mensch?“, sah den Menschen gekrönt mit unsichtbaren Kronen und „die ganze Erde ausgelegt zu unseren Füßen, dass wir sie behüten“. Aus dem Mund von Kindern lasse sich eine Kraft aufbauen. Der Mensch sei dabei verpflichtet, schonend und fürsorglich umzugehen. In diesem Tun bestehe die Ebenbildlichkeit, das sei des Menschen Verantwortung, so Pfarrer Engler.

Anschließend sprach Prof. Dr. Paul-Gerhardt Schlegel, Leiter der Kinderonkologie Uni Würzburg. Er betonte ausdrücklich, dass man auf die 15 Jahre der „Aktion Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kin-der Main-Tauber“ voller dankbarkeit zurückblicken kann. Er ging auf die Geschichte des Vereins ein, nannte dabei ausdrücklich Rüdiger Schulze, Michael Bannwarth, Brigitte Gläser, und Regina Schmitt. Der Verein habe „Unglaubliches bewegt“, fuhr der Arzt fort und nannte viele legendäre Veranstaltungen . Die „Aktion Regenbogen“ sei fest im Bewusstsein der Bevölkerung verankert „und das macht mich glücklich“, so Schlegel. Er könne seinen Dank gar nicht in Worte fassen. Schließlich bedankte sich der Professor ausführlich bei allen, die für und über den Verein Hilfe geleistet haben und dies weiter tun.

Die anschließenden Fürbitten erwünschten Kraft, Zuversicht und die Motivation zu behalten, weiterhin Menschen beistehen zu können, deren Leben aus den Fugen geraten seiNach dem Lied „Heal the world“ inclusive der Zeilen „Heile die Welt, mache sie zu einem besseren Ort für dich, für mich und für alle Menschen“ erhielten die beiden Chöre sehr viel Applaus.

Bannwarth dankte allen Beteiligten für einen „wunderschönen, würdigen, ergreifenden Gottesdienst“. Er würdigte gleichermaßen die Mitarbeiter und die Universitätsklinik Würzburg für ihre geleistete Arbeit und das Engagement bei vielen Veranstaltungen. Bannwarthwar sichtlich stolz darauf, die Zusage machen zu können, mit weiteren 100 000 Euro helfen zu können, wobei dieser Betrag in den zuvor genannten 727000 Euro bereits enthalten sei. Der Verwendungszweck soll helfen, dringend notwendigen Personalbedarf auf der Station abdecken zu können, um eine neue Therapieform zu ermöglichen. Schlegel nannte dies „eine wunderbare Gabe“.

„All you need is love“

„All you need is love“,eines der beiden abschließenden Lieder, fasste den Gedanken hinter dem Dankgottesdienst eindrucksvoll zusammen. Anschließend traf man sich in den Räumen der benachbarten Winzergenossenschaft Taubertal zu einem gemütlichen Beisammensein. Dort nutzten viele Gäste die Möglichkeit, die bisherigen vielfältigen Aktivitäten des Vereins an den aufgestellten Bilderwänden in Augenschein zu nehmen.

