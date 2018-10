Mit Trollen und Gnomen die Schwere vertreiben

In der Ausstellung im Kunstcafé im Obergeschoss des „Café Hahn“ am Marktplatz können Kunstfreunde in besondere Fantasiewelten eintauchen.

Wertheim. Tommy Kies und Jessica Marquardt von der Künstlergruppe „tARTort Wertheim“ zeigen in der Main-Tauber-Stadt eindrucksvolle Werke, die Gefühle auf außergewöhnliche Art interpretieren. Am Freitag wurde die Ausstellung eröffnet.

Jessica Marquardt präsentiert unter dem Titel „Knödellustration“ sieben Malereien und Zeichnungen mit Trollen und Gnomen. In diesen Darstellungen spiegeln sich Situationen und Empfindungen aus dem Leben der Naturwissenschaftlerin und Künstlerin wieder. „Schon seit der Kindheit bin ich von solchen Figuren fasziniert“, so Marquardt. Menschen als ernsthafte, manchmal deprimierte Wesen seien schwer in eine Fantasiewelt zu bringen. Trolle und Gnome seien hingegen etwas Lustiges und Harmloses.

„Wenn ich mir die Person, die mich traurig oder ängstlich macht, als eine solch Figur vorstelle, ist das Leben nur halb so schlimm“, lautet ihre Sichtweise. Die Figuren auf den Bildern würden keine bestimmten Personen repräsentieren. Vielmehr spiegelten sich Situationen und Empfindungen in ihnen. „Ich versuche, mich auch selbst als solch ein Wesen zu sehen, um das Leben lockerer zu nehmen.“ Nehme man sich selbst nicht mehr so ernst, falle alles Schwere etwas leichter.

Bei der Bildgestaltung setze sie auf ihre Intuition. Die erste Idee für ein Werk entstehe meist in einer Gefühlssituation. Später baue sie diese dann zum Bild aus. „Wenn ich traurig bin, dass die Oma im Seniorenheim ist, sehe ich die Traurigkeit in Form meiner roten Nase im Spiegel und denke dabei an die Knollennase des Gnoms“, gab sie ein Beispiel für eine der Ideen.

Science Fiction als Inspiration

Tommy Kies, Glasbläser und Grafikdesigner, aktiver Glaskünstler und Kunstmaler beschäftigt sich in zehn Werken mit der Zukunft. So zeigt er Gemälde aus seinem Zyklus „Kosmos und Chaos“. Er sei seit der Kindheit ein Fan von Science-Fiction-Geschichten. Er selbst habe einmal eine solche Geschichte geschrieben. Darin erzählt er, dass Menschen im All zwölf bewohnte Planeten finden.

In den zwölf Gemälden des Zyklus stelle er deren Bewohner dar, die anders seien als die Menschen der Erde. Für seine Werke nutzte er eine Mischtechnik aus Acryl, Öl und Airbrush, aber auch Elemente wie einen alten PC-Speicher.

Zudem zeigt Kies durch die Stilrichtung des „Steampunk“ geprägte Skulpturen. Grundlage sind zwei Schaufensterpuppen, die er zufällig fand und mit deren Hilfe er eine düstere Zukunftsvision zeichnete.

Beim „Steampunk“ handelt es sich um eine Kunst- und Moderichtung, die seit 20 Jahren immer beliebter wird. Sie greift die Idee auf, wie sich die Menschen in der viktorianischen Zeit die Zukunft vorgestellt hätten.

Bekannt wurde der Stil erstmals durch Filme in der 1980er Jahren. Sie beschäftigten sich mit der Welt nach der Apokalypse in Folge eines Atomkriegs, den nur wenige überlebten. „Die Frage ist, wie werden sich die Menschen danach weiter entwickeln, werden sie noch immer kämpfen oder ist es möglich, dass sie zum Frieden finden?“, beschreibt Kies. Der Künstler transferierte die Darstellungen aus der viktorianischen Zeit in die Gegenwart. Mit Elementen aus Glas, Holz und Metall stellte er jene Fundsachen dar, aus denen die Überlebende der Apokalypse Geräte für das Überleben bauen könnten.

Die Einführung in die Ausstellung übernahm „ tARTort“ Mitglied Klaus Kiermeier. Nach der Vorstellung der beiden Künstler verwies er auf einige Besonderheiten der Werke. Marquardts Werke seien mal lustig, mal düster oder beides in einem Bild. Zu Kies’ Werken zu Chaos und Ordnung bemerkte er, eine innere Ordnung führe dazu, dass die Natur und die Menschen so sind wie sie sind. Dieser Frage wolle Kies in den Werken des Zyklus nachgehen. Für die musikalische Unterhaltung der Vernissage sorgte Uwe Fahmüllermit elektronischer Musik.

Kiermeier verwies bereits auf die beiden folgenden Ausstellungen der Künstlergruppe. Ab November werde man sich mit Fotos und Texten dem Thema Wolf widmen. Im Dezember werde es die Ausstellung einer jungen Künstlerin unter anderem mit Videokunst zu sehen geben.

Die Werke von Kies und Marquart können zu den Öffnungszeiten des Café Hahn bis zum 9. November bestaunt werden. bdg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018