Mit Wassermeister Friedrich unterwegs

Wie kommt unser Wasser eigentlich vom Erdreich bis zum Wasserhahn im heimischen Badezimmer? Die Antwort auf diese Frage kennt der Wertheimer Wassermeister Martin Friedrich.

Dertingen. Den Fränkischen Nachrichten gewährte Martin Friedrich anlässlich des heutigen Weltwassertages einen Einblick hinter die Kulissen der Wertheimer Wasserversorgung. Es istfür uns das Normalste der Welt: Man dreht den Wasserhahn auf und frisches Wasser sprudelt heraus. Dass dies so einfach funktioniert, dafür sorgen Menschen wie Martin Friedrich und seine Kollegen.

Der 41-Jährige ist einer von drei Wassermeistern bei den Stadtwerken Wertheim. Im Jahr 1993 hat er bei dem Versorger seine Ausbildung zum Ver- und Entsorger im Bereich Wasserversorgung begonnen, 2001 legt er die Meisterprüfung ab.

Als Wassermeister bei den Stadtwerken gehört zu seinen Aufgaben die Wassergewinnung und -aufbereitung sowie die Sicherstellung der Wasserqualität. Friedrich ist dafür verantwortlich, dass die technischen Anlagen einwandfrei funktionieren, Störungen rasch beseitigt werden und alle Grenzwerte im grünen Bereich sind.

Aus 35 Metern Tiefe

Und damit haben er und seine Kollegen jede Menge zu tun, denn schließlich ist das Wassernetz ein komplexes Gebilde. Zum Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten hat Friedrich einen Plan der Wertheimer Wasserversorgungs-Infrastruktur mitgebracht. Darauf zu sehen sind zahlreiche Linien und Symbole, welche die verschiedenen Leitungen und Anlagen darstellen. Ein Blick auf den Plan lässt auch den Laien bereits erahnen, dass es sich hier um ein ebenso ausgeklügeltes wie aufwändiges System handeln muss.

Dessen Herzstück ist das Wasserwerk in Dertingen. Aus insgesamt sechs Brunnen wird dort das Wasser aus 35 Metern Tiefe nach oben gepumpt. Bevor es durch das rund 340 Kilometer lange Leitungsnetz der Stadtwerke zu den Kunden gelangt, wird das Wasser erst einmal einem umfangreichen Filterungsprozess unterzogen. „Das geförderte Wasser ist von einwandfreier Qualität, aber bei Bedarf können Viren, Bakterien und Trübstoffe gefiltert werden“, erklärt Friedrich.

Danach wird das Wasser noch enthärtet, entsäuert und schließlich gechlort. Rund 90 Liter Wasser können so pro Sekunde aufbereitet werden, merkt der Wassermeister an. Momentan fließen rund 75 Liter pro Sekunde durch die mehr als mannshohen Filteranlagen, die im Dertinger Wasserwerk lautstark ihren Dienst verrichten.

Nach der Aufbereitung wird das Nass in den nahegelegenen Hochbehälter Steigerholz gepumpt. Rund 3000 Kubikmeter Wasser passen dort hinein. Die Wassermenge würde ausreichen, um rund 20 000 handelsübliche Badewannen zu füllen. Von dem Hochbehälter aus fließt das Wasser dann in das Leitungsnetz. Zwei Pumpwerke – eines auf dem Wartberg, das andere in Wessental –sorgen dafür, dass es vom Wasserwerk in Dertingen aus bis nach Freudenberg gelangt. Insgesamt werden so von Dertingen aus rund 30 000 Menschen mit Wasser versorgt.

Ein derart komplexes System zu überwachen, ist keine leichte Aufgabe. Unterstützung erhält Martin Friedrich dabei durch die moderne Technik. Die Überwachung der Anlagen läuft mittlerweile größtenteils automatisch ab.

So kann der Wassermeister über den Computer in seinem Wertheimer Büro den Betriebszustand der Anlagen im Blick behalten. Zahlreiche Parameter kann er vom Rechner aus in Echtzeit abfragen.

Mit einem Klick erhält er so zum Beispiel Daten über den Füllstand des Dertinger Hochbehälters Steigerholz abfragen oder wie viel Wasser dort gerade hinein- und herausgepumpt wird. Gibt es eine schwerwiegende Störung, erhält der Bereitschaftsdienst vom dem System eine Benachrichtigung auf sein Handy.

Doch auch wenn der Wassermeister im Prinzip am PC alle wichtigen Daten einsehen kann, ist sein Job alles andere als eine Schreibtischaufgabe. „Die Hälfte der Zeit bin ich draußen unterwegs“, erzählt der Kembacher. Denn auch wenn sich manche Störungen per Fernwartungen lösen lassen, bei Defekten muss dann doch immer noch Hand angelegt werden.

Stichwort Defekte: Um für unvorhergesehene Einsätze wie einen Wasserrohrbruch gerüstet zu sein, gibt es bei den Stadtwerken ein dreiköpfiges Bereitschaftsteam. Dieses ist rund um die Uhr im Einsatz, um die Schadensmeldungen der Kunden aufzunehmen. Das Ziel: Innerhalb von 30 Minuten nach einer Meldung soll bereits ein Monteur vor Ort sein. Neben der technischen Überwachung trägt Martin Friedrich auch die Verantwortung für die Qualität des Wassers.

Hierzu plant er in Absprache mit dem Gesundheitsamt regelmäßig Wasserproben. Die werden im Dertinger Wasserwerk einmal pro Monat, im Netz sogar alle ein bis zwei Wochen durchgeführt. „Die Mikrobiologie im Wasser kann sich schnell ändern“, begründet er den engmaschigen Überwachungszyklus.

Bisher keine Probleme

Untersucht wird es unter anderem auf Mikroorganismen wie Kolibakterien. Zeigt sich dabei ein erhöhter Wert, wird das Gesundheitsamt eingeschaltet. Gemeinsam mit diesem überlegt sich Martin Friedrich dann eine geeignete Lösung.

Das kann zum Beispiel eine zusätzliche Chlorung des Wasser sein, oder die Bevölkerung wird aufgefordert, das Wasser abzukochen. „Zum Glück hatten wir in diese Richtung bisher aber noch keine Probleme“, so der Wassermeister.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019