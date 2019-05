Mit welchen Konzepten der ÖPNV verbessert werden soll

Nach der Evaluierung der Stadtbuslinien und des Ruftaxis wollen wir die Verbindungen an den tatsächlichen Bedarf anpassen. Haltepunkte müssen nachjustiert werden, Fahrzeiten und Vertaktung attraktiver gestaltet werden. Eine stärkere Zusammenarbeit der Verkehrsverbünde kann ebenso dazu beitragen.

Eine große Chance besteht durch die Verknüpfung des Radverkehrs mit dem ÖPNV. Dazu bedarf es eines gut ausgebauten Radwegenetztes und gesicherte Abstellplätze. Bei unseren Bürgergesprächen stellen wir fest, dass es oft an Information fehlt, welche Angebote es schon gibt. Insbesondere das Ruftaxi ist für den ländlichen Raum ein geeignetes Instrument, da es individuell und nach Bedarf telefonisch bestellt werden kann.

Zu betrachten ist die Notwendigkeit und der Bedarf an Mobilität. Eine bessere Nahversorgung und Möglichkeiten des HomeOffice sichern Lebensverhältnisse im Dorf und reduziert Fahrten. Arztsprechstunden, Lebensmittel über Genossenschaftsladen oder mobile Angebote tragen dazu bei, ebenso wie schnelles Internet. Flexible Fahrten von kleinen Personenzahlen sind zu organisieren. Eine Mobilitäts-App stellt die unterschiedlichen Angebote dar, wie Bus, Ruftaxi, Bürgerbus, Mitfahrmöglichkeiten und Bahn. Ein Bürgerbus bewerkstelligt Einkaufsfahrten und pendelt abgestimmt auf Öffnungszeiten. Die Anbindung an Würzburg ist im Tarif gleichgestellt. Es gibt kostengünstige Tickets: Flat-Rate oder 1-€-Tickets, um den ÖPNV attraktiv und erschwinglich zu machen. Die Unterstützung durch Familie und Nachbarschaft wird allerdings weiterhin erforderlich sein.

Über einen Citybus (Sprinter) und mögliche Erweiterung der Stadtbuslinie, müssen alle Ortsteile in hoher Frequenz in einem verlässlichen Takt an die Stadt angebunden werden. Um kurze Wege zu ermöglichen, sind zusätzliche Haltepunkte rund um die Altstadt zu schaffen. Der ZOB ist zu überplanen, um die Kapazität zu erhöhen und die Unfallgefahr an ZOB/Bahnhof insbesondere während der Schulbusfahrten zu reduzieren. Durch den Bau einer Fußgängerbrücke am Spitzen Turm rückt das Bahnhofsareal näher an die Innenstadt; zugleich macht dies die Ausweitung der Parkflächen am Bahnhofsareal/Tauber noch sinnvoller. CAD und Ruftaxi können über eine App komfortabel gebucht werden und schließen Lücken am Wochenende und in der Nacht. Über eine interkommunale Zusammenarbeit werden auch die bayerischen Nachbargemeinden (alte Grafschaft) eingebunden.

Der ÖPNV muss ausgebaut und sowohl die Linienführung als auch die Taktung dem Bedarf angepasst werden. Firmen sollen ihren Mitarbeitern Anreize für die Einführung von Job-Tickets, oder Job-Bikes bieten – unterstützt durch die Stadt. Es gilt jedoch zu aller erst, die Infrastruktur zu schaffen. Kein Bürger sieht einen Anreiz darin, eine Stunde auf den Bus zu warten, oder radelnd auf der Landstraße sein Leben zu riskieren. Die Taktung muss verkürzt werden, ÖPNV-Linien ausgeweitet und Lücken im Radwegenetz geschlossen werden. All das sind erste Schritte, um ernsthafte Alternativen im Individualverkehr nutzen zu können. Das neue ÖPNV-Konzept sollte von den erworbenen Kenntnissen des überarbeiteten Plans für den Kreis profitieren.

Um die Mobilität der Bürger in den Ortschaften zu verbessern, schlägt die FDP vor, „Mitnahmebänke“ aufzustellen, auf die man sich setzen kann, wenn man mitgenommen werden möchte. Da die meisten Bewohner der Ortschaften einander kennen, würde so ein kostengünstiges, umweltfreundliches System entstehen, das auf der Hilfsbereitschaft, dem Vertrauen und dem Engagement der Bewohner beruht. Zusätzlich könnte man zentral, schriftlich an Pinnwänden und/ oder digital Mitfahrgelegenheiten organisieren. Es würden keine laufenden Kosten entstehen und noch mehr Bürger würden miteinander ins Gespräch kommen. Besonders für Jugendliche wären solche Bänke eine kostenlose und zeitunabhängige Verbesserung und Ergänzung zu öffentlichen Angeboten.

Vernetzung der Verkehrsverbünde von Richtung Wertheim in alle Himmelsrichtungen.

Landesgrenzenüberschreitende Kooperationen, auch bei Ruftaxis, besonders Richtung Würzburg und Aschaffenburg.

Sich dem Bürgerbus in Kreuzwertheim anschließen und ausbauen.

Kleinere Busse, um Randverbindungen wirtschaftlicher betreiben zu können.

Wertheimer Mobilitäts App, wo sämtliche Möglichkeiten der Fortbewegung angezeigt und gebucht werden können.

