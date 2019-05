Mit welchen Konzepten die Situation verbessert werden soll

Wir müssen den Einzelhandel online und offline verknüpfen. Das Einzelhandelsangebot muss noch stärker online sichtbar sein, damit dieses in der Entscheidungsfindung der Konsumenten berücksichtigt wird. Die Händler müssen dazu motiviert werden, die neuen Medien intensiver zu nutzen. Wir werden zudem weiterhin attraktive Events in der Innenstadt und auf der Burg organisieren, um Anreize für Kunden zu schaffen, überhaupt in unsere Stadt zu kommen. Mit den Immobilienbesitzern muss über Miethöhen und Baukonzepte gesprochen werden. Das laufende Sanierungsprogramm trägt Früchte und muss fortgesetzt werden. Das Bahngelände muss in naher Zukunft besser an die Altstadt angebunden werden. Die Anbindung des Tauberparkplatzes muss der erste Schritt sein. Für Wertheim-Ost wollen wir einen neuen Lebensmittelmarkt.

Wir, alle Wertheimer Bürger, müssen uns klarmachen, wie wir unsere Altstadt entwickeln wollen. Ein Geschäft kann nur dann überleben, wenn es auch Kundschaft hat. Dafür gibt es auch viele sehr positive Beispiele in der Kernstadt. Warum funktioniert es dort? Welche Angebote werden von Touristen und Einheimischen tragfähig nachgefragt? Wäre ein „Unverpacktladen“ oder ein „Regionalladen“ machbar? Welche Synergien können genutzt werden? Wie kann das Internet helfen? Wie kann dabei geholfen werden, im Internet präsent zu sein? All diese Fragen können nur durch die Bürgerschaft und den Einzelhandel beantwortet werden und zusammen können wir daraus ableiten, wie viel Einzelhandel und welche Angebote die Altstadt „ernähren“ kann. Danach kann man dann die Ansiedlung entsprechend steuern und frei werdende Flächen neu entwickeln.

Die Steigerung der Attraktivität und Belebung der Innenstadt benötigt ein ganzes Maßnahmenbündel. Hierzu gehören vielfältige Veranstaltungen und Märkte. Aber auch ein Programm der Tourist GmbH für die schwachen Monate von Oktober bis März. Das Sanierungsprogramm ist fortzuführen. STEG/Wohnbau kaufen gezielt über längeren Zeitraum Gebäude auf, um auch größere Flächen langfristig entwickeln zu können. Damit kann die Altstadt auch für Filialisten interessant werden. Zusätzlicher attraktiver Wohnraum sorgt für mehr Bewohner und damit Nachfrager in der Stadt. Durch gezielte Marketingmaßnahmen in der Region können Besucher aus den schwächelnden Mittelzentren TBB/MIL/MAR nach Wertheim gelockt werden. Förderprogramme der Stadt helfen Gastronomie und Handel, aber auch Investoren die sich stärker an touristischen Themen orientieren.

Wertheim braucht Geschäfte mit Alleinstellungsmerkmalen, wie Unverpackt-, Fair-Trade-, Repair-, Regional-Läden etc. Das gelingt nur, wenn Geschäfte günstiger vermietet werden können und/oder durch die Zusammenlegung von Ladenflächen für Investoren interessant werden. Mehr Geschäftsimmobilien müssen in die städtische Hand. Dazu braucht es ein systematisches, aktives Leerstandsmanagement, das das aktiv angeht. Digitale Kommunikationsmittel, wie eine App mit Mitfahr-, Einkaufs-/Lieferbörse fördert die Vernetzung der Bürger und die der Kernstadt mit den Ortschaften („digitale Dörfer“).

Wir müssen den Interessen-Konflikt der Altstadt als Wohn- und Veranstaltungsort durch klare Endzeiten für Veranstaltungen und Begrenzung der Lautstärke entschärfen. Lösungen müssen im Dialog mit den Anwohnern entwickelt werden.

Mehr Feste und Veranstaltungen zu Naturthemen (vielleicht auch in Kooperation mit Firmen): könnten in Wertheim noch mehr Menschen in die Innenstadt locken und dabei auch zusätzlich Ihren Bedarf decken: Apfeltage, Bienenfest, Waldtiertag, Weinbergfeste. Regionale Produkte wie zum Beispiel Honig, Wein, Äpfel, Wildfleisch oder Eiern könnten von Wertheimer Firmen über Patenschaften mit den regionalen Anbietern vermittelt werden. Man könnte über einen kleinen Laden, organisiert und finanziert über einen Förderverein (ähnlich dem Laden im Kloster Bronnbach) nachdenken, in dem man regionale Erzeugnisse kaufen kann. Mehr Holzbänke (werden im Sommer nicht heiß) und Spielgeräte würden Anreize zum Kommen und Verweilen bieten. Im Sommer könnten Wasserspiele und eine Halfpipe die Stadt beleben.

Ansprechen von Outlet-Geschäften mit Ziel einer Filiale in Wertheims Innenstadt. Somit würde man mehr vom Village profitieren und weitere Frequenz in die Innenstadt locken.

Kreative Konzepte bedenken und mal „um die Ecke“ denken um neue Wege zu gehen.

Man muss mit den Hausbesitzern frühzeitig ins Gespräch kommen und gemeinsam an Nutzungskonzepten arbeiten. Mieten könnten zur Starthilfe angepasst werden.

Falls möglich, sollten Flächen zusammengelegt werden um so interessanter für Filialisten zu sein.

Wertheimer müssen sich auch wieder zu ihrer Innenstadt bekennen, dort einkaufen gehen und die Gastronomie besuchen.

Im Einklang mit den Bewohnern der Altstadt an Konzepten auch nach 18 Uhr arbeiten.

