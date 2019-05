Mit welchen Maßnahmen wollen Sie den Zielzustand erreichen?

Die Gewerbegebiete am Almosenberg sowie auf dem Reinhardshof sind sehr nachgefragt. Gerade der heimische Mittelstand, der uns auch in schlechten Zeiten über Wasser gehalten hat, hat weiteren Bedarf an Flächen. Unser Mittelstand steht im globalen Wettbewerb und muss sich zukunftsfest weiterentwickeln. Es ist ökologisch und ökonomisch sinnvoll, die Möglichkeiten an den vorhandenen Gewerbegebieten auszuschöpfen.

Deshalb wollen wir die Gewerbegebiete Reinhardshof und den Almosenberg moderat und umweltverträglich entwickeln. Gleichzeitig wollen wir die Innenentwicklung im Industriegebiet Bestenheid fördern. Wir wollen zum Ausgleich weitere Biotope schaffen und neue Naturschutzgebiete ausweisen. Wirtschaft und Naturschutz sind eine große Aufgabe. Wir brauchen beides! Es geht nur miteinander!

Eine ganzheitliche Analyse der Bereiche Wirtschaft/Naturschutz/Wohnen//Freizeit ist nötig. Diese gibt uns das Handwerkszeug für die Festlegung klar definierter Flächen für Gewerbe und Wohnen sowie für Naherholungs- und Naturschutzflächen. Lebensqualität wird nur dadurch gesteigert, indem man Wirtschaft, Natur und Erholung in Einklang bringt. Bestehende Industriebrachen müssen auf eine sinnvolle Neunutzung hin untersucht und bestehende Gewerbegebiete weiter verdichtet werden. Dadurch wird der Fläschenverbrauch eingedämmt. Sämtliche Betroffene werden bereits in der frühen Entwurfsphase an einen Tisch geholt. Ein regelmäßiger Austausch dieser Gruppe gewährleistet den gleichen Sachstand. Die Belastungen für die Gewerbetreibenden werden regional und über Landesgrenzen hinweg verglichen und auf ihre Verhältnismäßigkeit hin überprüft.

Bereits zu Beginn der Konzeptionsphase für neue Gewerbeflächen sind die Naturschutzbelange unter ökonomischen, ökologischen und sozialen Belangen zu berücksichtigen. Die Bürger sind von Beginn an einzubeziehen. Dies gilt auch für die Landwirtschaft und zieht zwingend Verkehrs- und Lärmschutzkonzepte nach sich. Wir alle wünschen uns eine intakte Natur. Zugleich aber auch sichere und wohnortnahe Arbeitsplätze. Diese Balance gelingt nur im wechselseitigen Austausch und Respekt. Da Wertheim eine Flächenstadt ist, kostet dies viel Geld für Schulen, Hallen, Kindergärten. Diese können nur mit verlässlichen und wachsenden Gewerbesteuereinnahmen gesichert werden. Es müssen genügend potenzielle Ausgleichsflächen langfristig mitgedacht und bei Bedarf ausgewiesen werden. Alternativen, um flexibel reagieren zu können, müssen von Beginn an mitbedacht werden.

Der Umweltschutz muss in Zusammenarbeit mit den lokalen Unternehmen, hauptsächlich jedoch in der Verwaltung einen höheren Stellenwert erlangen. Ein eigenständiges Dezernat Umweltschutz muss sich federführend um alle Themen der Nachhaltigkeit kümmern. Es übernimmt die Beratung von Bürgern und Unternehmen und sensibilisiert in Umweltfragen.

Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter der Verwaltung und des Bauhofs tragen dazu bei, dass alle Mitarbeiter die Konsequenzen ihrer Entscheidungen auf die Umwelt besser einschätzen können. Unternehmen werden Anreize geboten, auf vorhandenem Gelände ineffiziente Gebäude abzureißen und neu zu bauen, anstatt auf andere Gewerbegebiete auszusiedeln.

Die FDP möchte Patenschaften der Wertheimer Firmen für zum Beispiel Grünflächen, Wiesen, Wildäcker und Biotope anregen. Kooperationen der Firmen mit Kindergärten und Schulen über die Errichtung von Schulgärten oder Imker-AGs können geschlossen werden.

Durch Förderung des ortsansässigen Tierheims, fände Tierschutz wieder in Wertheim statt. Hierzu regt die FDP nicht nur die Rückverlegung der Fundtiere nach Wertheim, sondern auch Patenschaften zwischen Firmen und dem Tierheim an. Sicher und gut versorgte Fundtiere sollten im Interesse aller liegen und würden das Naturschutzverständnis der städtischen Entscheidungsträger zeigen.

Durch Firmen (intern) organisierte Fahrgemeinschaften können Umwelt und Verkehr entlasten. Solche Projekte sollten gefördert werden.

Rechtzeitige Einbeziehung von Naturschutzverbänden bei den Planungen.

Verdichtete Bauweise, um den Flächenverbrauch einzudämmen.

An geeigneten Stellen das Schaffen von naturnahen Biotopen, um auch den Naherholungsfaktor für Bewohner und Besucher weiter voranzubringen. Mit einer Aktion „Wertheim blüht auf“ Bürger sensibilisieren, um mehr Blumenwiesen zu schaffen.

