Mit Widerstandskraft durchs Leben gehen

Hofgarten.Mitarbeitende der Evangelischen Sozialstation, Gemeindeglieder aus Eichel-Hofgarten und weitere Interessierte haben sich zu einem informativen und lebendigen Austausch- und Themenabend im Gemeindehaus im Hofgarten getroffen. Pfarrerin und Supervisorin Dr. Dagmar Kreitzscheck vom „Zentrum für Seelsorge“ in Heidelberg führte in anschaulicher Weise in das Thema „Resilienz“ ein.

Unter „Resilienz“ versteht man „Widerstandskraft gegen die Unbilden des Lebens“. Hinter der Resilienzforschung steht ein Umdenken in Medizin und Psychologie. Es wird nicht mehr vorrangig danach gefragt, was den Menschen krank macht. Sondern: Was hält ihn gesund?

Einige Menschen können mit Krisen oder Herausforderungen leichter umgehen und sogar gestärkt daraus hervorgehen, während andere davon niedergedrückt oder sogar krank werden. Die Resilienz-Forschung befasst sich mit den Faktoren, die dazu führen, mit Widerstandkraft durchs Leben zu kommen. Dazu gehören das realistische Einschätzen der eigenen Möglichkeiten, auf eine Situation verändernd einzuwirken, die Fähigkeit, sich auf die schönen Seiten des Lebens zu konzentrieren, das Gefühl von Verbundenheit mit anderen oder die Fähigkeit, aus destruktiven Gedankenmustern („das passiert sowieso immer nur mir!“) auszusteigen. Nach dem Impulsreferat wurde die Möglichkeit zum Austausch und Zusammensein rege genutzt.

Der Themenabend war 2019 die erste Veranstaltung des Projekts „Goldene Minuten konkret“, das die evangelische Kirchengemeinde Wertheim und die Evangelische Sozialstation Wertheim gemeinsam verantworten. Bei der nächsten Veranstaltung ist die Würzburger Märchenerzählerin Kerstin Lauterbach am 16. Mai um 19 Uhr im Grafschaftsmuseum zu Gast. zug

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.04.2019