Mit zunehmendem Personalmangel konfrontiert

wertheim.Die Mitgliederversammlung der Evangelischen Sozialstation Wertheim fand kürzlich in der Begegnungsstätte des Diakoniezentrums Hofgarten statt. Vorstandsmitglied Pfarrer Bernhard Ziegler legte seiner kurzen Andacht das Gleichnis vom Sämann aus dem Markusevangelium zu Grunde.

Obwohl nur ein Drittel des ausgestreuten Saatgutes auf dem fruchtbaren Ackerboden aufgehe, bearbeite der Sämann beharrlich sein gesamtes Feld. Die Bibel deute dies auf das geduldige Verkündigen des Evangeliums trotz Widerstände, die Gott belohne. Auch der tägliche, helfende Dienst der Sozialstation erfordere große Geduld und Beharrlichkeit. Dadurch geschehe Verkündigung am Nächsten im Sinne der Diakonie.

Geschäftsführerin Anette Dietrich-Wenzel trug anschließend die Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2018 vor. Wegen der im vergangenen Jahr erstmalig geführten Einzelverhandlungen mit den Pflegekassen wurde ein positives Betriebsergebnis erzielt.

Anschließend genehmigte die Mitgliederversammlung den vorläufigen Jahresabschluss. Einen kurzen Geschäftsbericht des Vorstandes gab der Vorsitzende Albrecht Krimmer. Intensiv beschäftigte das Gremium die Umwandlung der Sozialstation vom eingetragenen Verein zu einer GmbH, da diese Struktur für die Zukunft der Einrichtung die geeignetere sei.

Die Einrichtung, mittlerweile ein Dienstleistungsunternehmen mittlerer Größe, brauche eine verantwortliche Leitung mit Kompetenz und Professionalität. Mit der Geschäftsführerin in der Konstellation einer GmbH könne der Wandel vom Verein zur GmbH zeitgemäß vollzogen werden. Die geplante Kapitalgesellschaft würde als gemeinnützig anerkannt werden.

Weitere Themen waren die strategische Jahresplanung sowie die Personalsituation. Dietrich-Wenzel erläuterte in ihrem Tätigkeitsbericht, dass sich der Betrieb der Sozialstation in den vergangenen 20 Jahren stetig vergrößert habe und deshalb Mitarbeiter immer nach Bedarf eingestellt wurden.

Da der Arbeitsmarkt für Pflegefachkräfte leergefegt sei, sei auch die Sozialstation inzwischen mit dem Personalmangel in der Pflege konfrontiert. Ab dem Jahr 2020 beginne die gemeinsame Ausbildung für Kranken-, Alten- und Kinderpflege, die „Generalistische Ausbildung“.

Die für die Altenpflege notwendige Helferprüfung sei bis heute nicht im Gesetz verankert, deshalb sei es fraglich, ob die Sozialstation dann weiterhin selbst ausbilden könne.

Pflegedienstleiterin Martina Spengler berichtete von gesetzlichen Änderungen in der Pflege ab 2019: Das Pflegepersonalstärkungsgesetz von Gesundheitsminister Jens Spahn solle neue Stellen in der Pflege schaffen, allerdings würde die ambulante Pflege, trotz Eingaben aller Sozialstationen bei den Abgeordneten, bis jetzt nicht berücksichtigt. Es sei zu einseitig auf Verbesserungen in der voll stationären Pflege ausgerichtet. Auswirkungen für den ambulanten Bereich seien die sehr restriktive Verordnung oder sogar Ablehnung von Hilfsmitteln.

Auch seien die Einstufung der Patienten in einen höheren Pflegegrad schwieriger zu erreichen. Weiterhin würden die Arbeitsabläufe der hauswirtschaftlichen Touren neustrukturiert, um die Mitarbeiter zu entlasten. Mit einer breiten Werbeaktion sei man auf der Suche nach neuen Mitarbeitern.

Nach Bekanntgabe des Berichtes des Rechnungsprüfungsamtes für 2017 erfolgte die Entlastung des Vorstandes.

Dekan Hayo Büsing stellte als Vertreter der Gesellschafterversammlung des Diakoniezentrums Hofgarten den Antrag, dieses als ordentliches Mitglied in den Verein der Sozialstation aufzunehmen. Büsing erläuterte die Hintergründe für diesen Schritt.

Beide Einrichtungen seien diakonische Altenhilfeanbieter vor Ort und das Ziel sei es, enger zusammen zu arbeiten.

Die Delegierten gaben dem Antrag einstimmig statt. Anschließend wurden einige Satzungsänderungen beraten und beschlossen. Delegierte Carolin Thies berichtete aus der Arbeitsgruppe GmbH über den Stand der Umwandlung des Vereins zur GmbH.

Das sich aus den Delegierten gebildete Team erarbeitete eine Neufassung der Satzung und einen Gesellschaftsvertrag unter Beteiligung der Geschäftsführerin und eines Fachanwaltes.

Abschließend beriet und genehmigte die Mitgliederversammlung den Wirtschaftsplan 2019. Krimmer sprach dem Leitungsteam und allen Mitarbeitern seine Anerkennung aus.

