Mit Zuversicht neue Aufgaben anpacken

Wertheim.In einer rauschenden Abschiedsparty verabschiedeten sich am Donnerstagabend die 47 Abiturientinnen und Abiturienten des Biotechnologischen Gymnasium, des Technisches Gymnasiums und des Wirtschaftsgymnasiums Wertheim, in der festlich geschmückten Aula Alte Steige von ihren Lehrern und der Schule. Mit der Aushändigung der Abiturzeugnisse durch Schulleiterin Christina Moraitis beginnt jetzt für die jungen Menschen ein neuer Lebensabschnitt, zu dem Bürgermeister Wolfgang Stein die Absolventen ermutigte: „Die Zukunft liegt jetzt vor Euch. Mit dem Abiturzeugnis habt Ihr die Eintrittskarte in eine Welt der beinahe unbegrenzten Möglichkeiten. Jetzt müsst Ihr die richtige Wahl treffen und mutig und mit Zuversicht die neuen Aufgaben anpacken und unbeirrt Eueren Weg gehen.“

In diese Richtung gingen auch die Worte von Oberstudiendirektor Manfred Breuer. Der Leiter des Berufsschulzentrums in Bestenheid, machte den Entlass-Schülern Mut, „ihrem Herzen zu folgen“. Es liege jetzt zwar ein halbes Jahrhundert Arbeitsleben vor ihnen, was sich im Moment erschreckend anhöre, aber kein Mensch könne heute voraussagen, wie die Welt in 20, 30 oder 50 Jahren aussehen werde.

Welt schreitet voran

Vor allem der technologische Wandel schreite sehr schnell voran. Es liege an jedem selbst, so Breuer, die Zukunft so zu gestalten, dass es eine gute Zukunft werde. „Wenn Sie Ihren Herzen folgen, dann bin ich mir sicher, wird es Ihnen gelingen.“