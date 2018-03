Miteinander wird im Verein großgeschrieben

Anzeige

Über die finanziellen Verhältnisse berichtete Sebastian Schmid, wobei er auch für das Jahr 2017 eine erfreuliche Jahresbilanz zu verzeichnen hat. Zudem wurde der Versammlung die Kostenverteilung der neuen Photovoltaikanlage anschaulich gemacht. Die Kassenprüfer Marius Bischof und Philipp Goldschmitt bescheinigten dem Kassier eine einwandfreie Buchführung, woraufhin der Vorstand einstimmig entlastet wurde.

Der FC Dörlesberg bietet ein vielfältiges Angebot im sportlichen Bereich. Im Herbst wurde die Sparte „Fitness rundum“ ins Programm aufgenommen. Daneben reicht das Angebot vom „Mutter-Kind-Turnen“ über das Kinderturnen der Drei- bis Sechsjährigen bis zur Tanzgruppe der 13- bis 17-jährigen Mädchen. Auch für die Erwachsenen gibt es beim FC Dörlesberg eine Auswahl an sportlichen Aktivitäten, wie die „Jedermänner“, die „Schlusslichter“ – 34 aktive Damen – oder die „Munteren 20“. Unter der Leitung von Thomas Schlachter kommen inzwischen 30 bis 35 Sportler im Fitnesstraining ganz schön ins Schwitzen.

Obwohl die Dörlesberger Volleyballer keine eigene Mannschaft mehr haben, sind die vier Spieler sehr aktiv und spielen derzeit zusammen mit Nassiger Volleyballern.

Der Erfolgsschlager bei den Leichtathleten heißt wieder Anthony Hildenbrand. Neben den klassischen Zehn-Kilometer-Läufen ist er gefürchteter Konkurrent in Crossläufen und im Triathlon. Im Seniorenbereich sind Thomas Maier, Klaus und Andreas Diehm zu nennen. Sie weisen Erfolge in den olympischen Distanzen sowie in Halbdistanz und Langdistanz auf.

In der Abteilung Tischtennis nehmen aktuell fünf Mannschaften am Spielbetrieb teil. Drei Herren- und zwei Jugendmannschaften starteten neben der Spielrunde unter anderem im Tauber-, Bezirks- und Regionspokal.

Die Senioren der Fußballabteilung werden von Sebastian Schmid vertreten, die Jugend wird durch Andreas Klenk betreut. In der Jugend sind nicht mehr in allen Altersklassen Spieler aus Dörlesberg vertreten. Die Bambini und die F-Junioren spielen mit dem VfB Reicholzheim zusammen. Bei den Jüngsten stehen Spiel und Spaß im Vordergrund. In den E- und D- Junioren wird in einer Spielgemeinschaft mit den Jugendlichen aus Hundheim/Steinbach gekickt. Ab den C-Junioren gibt es dann die große Spielgemeinschaft mit Reicholzheim, Külsheim, Hundheim/Steinbach und Ussigheim. Beim FC wurden in diesem Jahr elf aktive und passive Mitglieder geehrt.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Sonja Schmid und Sebastian Schmid, Thea Alletzheusser und Petra Kuhn sowie Christina und Karl-Heinz Marlok und Sabine Eigenbrod ausgezeichnet. 40 Jahre dabei sind Marion Kattinger und Hans Dosch. Seit bereits 60 Jahren sind Manfred Döhner und Siegfried Schlachter Mitglieder des FC.

Bei den Wahlen, kam es zu folgendem Ergebnis: Vorsitzender Helmut Fischer wurde im Amt für weitere zwei Jahre ebenso einstimmig bestätigt wie Schriftführerin Meike Saalmüller, der Leiter des Veranstaltungsausschusses Peter Schlachter, Katharina Fischer, Florian Fischer und Jonas Fischer. Alle Spartenleiter wurden in ihrem Amt bestätigt. fc

