Mitfahrnetz für flexible Mobilität in der Region

Main-Tauber-Kreis.Die Flinc-Gruppe Main-Tauber soll die Mobilität der Bürger weiter verbessern. Neben der öffentlichen Mobilität kann das Teilen der individuellen Mobilität einen weiteren Beitrag hierzu leisten. Aus diesem Grund hat die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) in Abstimmung mit dem Landratsamt die Flinc-Gruppe gegründet. Durch den Beitritt in diese Community und das Teilen der individuellen Mobilität kann ab jetzt jeder seinen Beitrag zur Verbesserung der Mobilität im Landkreis und darüber hinaus leisten.

Flinc ist ein Mitfahrnetzwerk mit Augenmerk auf der spontanen Vermittlung von Fahrgemeinschaften und der Verbindung zwischen Mitfahrzentrale und sozialem Netzwerk. Deutschlandweit nutzen mehr als 350 000 Menschen das Mitfahrnetzwerk Flinc per Smartphone-App oder Desktop-Version am PC. Registrierung und Nutzung sind kostenfrei. „Fahrer können ihre geplante Fahrt oder Mitfahrer ihren Fahrtwunsch mit Start, Ziel und Uhrzeit bequem in die App oder am Computer eingeben“, sagt VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas. Sofern sich für das Angebot oder den Fahrtwunsch Übereinstimmungen ergeben, findet Flinc automatisch jemanden mit den passenden Fahrtdaten, auch auf Teilstrecken.

Flinc ist ein Vertrauensnetzwerk. Dies bedeutet, dass alle Flincer über eine verifizierte Handynummer und E-Mail-Adresse verfügen, was persönliche Kontaktaufnahme ermöglicht. Zudem kann man bestehende Bewertungen durch andere Flincer einsehen oder nach gemeinsamen Kontakten sowie Gruppen suchen. „Die mögliche Bewertung von Flinc-Anbietern und -Nutzern war für uns eine wichtige Grundvoraussetzung, dieses Angebot im Kreis einzuführen“, erklärt Dezernent Jochen Müssig vom Landratsamt.