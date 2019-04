Mitmach-Show mit Magier

wertheim.Eine Familien-MitMach-Show findet am Mittwoch, 17. April, um 15.30 Uhr auf der Wertheimer Burg in der Gaststätte „Löwensteiner Bau“ statt: Maximus, der Magier versteht es, alle in seinen zauberhaften Bann zu ziehen. In den pädagogisch durchdachten Zauber-Programmen von zwei mal 30 Minuten dürfen Kinder nicht nur zuschauen, sondern auch aktiv mitmachen. So werden sie zu Akteuren und sogar selbst zu richtigen Zauberern. Die Familien-Zaubershow zeigt eine bunte Mischung aus magischen Geschichten, faszinierender Zauberei und lustigen Überraschungen.

