Mittelalter-Rock mit Saltatio Mortis im August auf der Burg

Wertheim.Saltatio Mortis erfüllt mit ihrer Konzertreihe „In Castellis“, in der sich die Mittelalter-Rock-Band in historischen Gemäuern präsentiert, den vielfachen Wunsch ihrer Fans. Alte Burgen, Festungen und Schlösser sind die eindrucksvollen Kulissen, die den Hintergrund ihrer Konzerte bilden. Am Freitag, 30. August 2019, spielt Saltatio Mortis auch auf der Wertheimer Burg. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr.

Wer Saltatio Mortis bei den vergangenen „In Castellis“-Auftritten erlebt hat, weiß wovon die Rede ist. Im Schatten von Türmen und Zinnen, umgeben von mächtigen Burgmauern, zelebrieren sie mit ihren Überraschungsgästen ganz besondere und exklusive Shows. Zusammen mit den Konzertbesuchern werden die Spielleute in Wertheim ein unvergessliches Konzerterlebnis feiern – vor einer einzigartigen historischen Kulisse.

Neues und Altbewährtes wird zu hören sein; eine spannende Mixtur von der Vergangenheit bis hin zur Gegenwart, akustische und rockige Stücke. Moderne küsst Tradition: Das sind bei Saltatio Mortis keine Gegensätze, sondern zwei Seiten der gleichen Medaille und die Zutaten ihrer „In Castellis“-Show , die von einer beeindruckenden Pyro- und Feuershow umrahmt wird.

Karten gibt es unter www.posthalle.de im Internet. / pm

