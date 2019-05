Mittelstand ist Rückgrat der Region

Das 50-jährige Bestehen und der Umzug des kompletten Unternehmens in einen Neubau an einem neuen Standort: Bei der Reicholzheimer Rekuplast GmbH gibt es genügend Gründe, um zu feiern.

Reicholzheim. Heute dürfte es lebhaft zugehen auf dem Gelände der Reicholzheimer Rekuplast GmbH. Denn vor allem die Mitarbeiter, aber auch zum Beispiel die Reicholzheimer sind eingeladen, um mit dem Unternehmen das Jubiläum und den Umzug zu feiern.

Gestern tat man das schon in einem etwas gediegeneren Rahmen mit ehemaligen und aktiven Gesellchaftern, Vertretern der Stadt und der Banken, der Baufirma, die als Generalunternehmer den Neubau gestemmt hatte, Lieferanten und Kunden.

Nicht zuletzt deretwegen war es fast ein Treffen im nachbarschaftlich-familiären Rahmen, denn es waren zahlreiche Firmen aus Wertheim und der Region vertreten.

Sie alle nahm Geschäftsführer Alexander Schraag in seiner Ansprache mit zurück auf eine Reise in die Firmengeschichte, die 1968 und dann so richtig darauf im folgenden Jahr begann und untrennbar mit dem Namen Alois Friedlein verbunden ist (wir berichteten). Und vielleicht auch ein Stück weit mit der heute 94-jährigen Hedwig Dinziol, der ersten Mitarbeiterin, die es sich auch im hohen Alter nicht nehmen ließ, zumindest zeitweise an dem Festakt teilzunehmen. Schraag ließ in seiner Rede, die mit vielen Fotos umrahmt war, Meilensteine der vergangenen fünf Jahrzehnte Revue passieren, nannte besondere Ereignisse und besondere Menschen, wie etwa die einstigen und heutigen Gesellschafter.

„Der Generationswechsel ist für viele Firmen ein schwieriges Thema. Manche kommen dabei unter die Räder“, stellte er fest. Nicht so Rekuplast. Obwohl natürlich auch diese Firma Zeiten erlebt hat, die nicht so einfach waren. Und sie überwinden konnte, wie der nun offiziell eingeweihte Neubau eindrucksvoll beweist. Und so hoffte der Redner denn auch „auf eine ähnliche Zukunft, wie die Vergangenheit war“.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez zollte in seinem Grußwort zunächst Alois Friedlein großen Respekt, der in den schon erwähnten schwierigen Zeiten eigenes Kapital eingesetzt habe, um das Unternehmen am Leben zu erhalten. Mit dem Umzug an den neuen Standort sei nun der Weg frei für neue Herausforderungen. „Die werden nicht weniger.“ Wie zuvor der Geschäftsführer nannte auch der OB den Wandel in der Automobilindustrie, der „am Ende des Tages auch Auswirkungen auf die Zulieferer haben wird“, zu denen Rekuplast gehört.

Doch mit Blick auf die Unternehmensgeschichte sei ihm um die Firma nicht bange. Schließlich habe man sich auch nicht davon bremsen lassen, dass man sich für den Neubau vergeblich um Mittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum bemüht hatte.

„Sie wären prädestiniert dafür gewesen“, doch war das Programm damals überzeichnet. Mit Blick auf den Sonntag unterstrich der Oberbürgermeister die Bedeutung der Europawahl und „stabiler, offener Verhältnisse in Europa“. Mittelständische Firmen wir Rekuplast seien „Teil des Rückgrats unserer Region und damit der Gesellschaft“, erklärte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Tauberfranken, Wolfgang Reiner.

Teil der Wertschöpfung

Gerade kleinere und mittlere Unternehmen trügen den größten Teil der Wertschöpfung in Deutschland. Er sei „mehr als überzeugt, dass die Erfolgsgeschichte von Rekuplast noch lange weitergeht“.

Andreas Leister, der Leiter der Niederlassung Rhein-Main der Firma Goldbeck, die als Generalübernehmer verantwortlich für den Neubau war nannte einige Details, Zahlen und Daten dazu und bedankte sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Hier ist der Grundstein für diese und die nächste Generation gelegt worden“, sagte er und überreichte symbolisch den Schlüssel an Geschäftsführer Alexander Schraag und die beiden Rekuplast-Gesellschafter Stefan Garrecht und Klaus Haag.

