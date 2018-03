Mobilität im ländlichen Raum

Anzeige

Lauda.„Neue Wege durch das Land? Gegenwart und Zukunft des Schienenverkehrs im ländlichen Raum“ lautet das Thema einer Tagung zum 150-jährigen Bestehen der Taubertalbahn am heutigen Freitag von 14 bis 18 Uhr in der Pfarrscheune in Lauda. Veranstalter des mit hochkarätigen Referenten besetzten Symposions sind die Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg, die Stadt Lauda-Königshofen und die Projektgruppe Regionale Eisenbahn (Geschichte) Boxberg. Gemeinsam mit Sven Hantel, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn AG für Baden-Württemberg, wird Prof. Dr. Heiner Monheim über Gegenwart und Zukunft des Schienenverkehrs im ländlichen Raum diskutieren. Das Thema „Moderne Mobilität für den ländlichen Raum“ beleuchtet CDU-Landtagsabgeordneter und Fraktionsvorsitzender Dr. Wolfgang Reinhart. Mit politischen Strategien zur Stärkung der Bahn im ländlichen Raum befasst sich Matthias Gastel, Bundestagsabgeordneter von Bündnis90/Die Grünen und bahnpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Den Schienenverkehr in der Main-Tauber-Region nimmt Dr. Matthias Beß von der Regionalgruppe „Pro Bahn“ abschließend in den Blick.

Wer noch kurzfristig an der kostenfreien Tagung teilnehmen möchte, kann sich spontan entscheiden und in die Pfarrscheune kommen.