Mobilitätslösungen bei Staus und Blechlawinen kindgerecht präsentiert

Wertheim.Bei der ersten Kinderuni der Forscherkids Wertheim im Wintersemester 2018/19 unternehmen die Juniorstudentinnen und -studenten am kommenden Samstag, 17. November, eine Reise in die Zukunft der Städte und Dörfer. Die Kinderuni findet in Kooperation mit der Stadtbücherei Wertheim im Kulturhaussaal statt.

Peter Walker, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, referiert über das spannende Thema „Die Stadt und die Fortbewegung der Zukunft – Aktuelle Forschungen und Projekte“

Trotz vieler öffentlicher Verkehrsmittel sind die Straßen in großen Städten oftmals voll Autos. Staus gehören zum Alltag. Im ländlichen Raum sind viele auf das Auto angewiesen, um die Wege zum Einkaufen und zu Freizeitaktivitäten zu meistern. In diesem Vortrag gehen die Juniorstudenten der Frage nach, wie die Stadt der Zukunft aussehen kann und welche Lösungen es für die Verkehrsprobleme geben wird. In der „Zukunftsstadt“ geht es nicht nur um den Verkehr, sondern auch um eine ansprechende Stadtgestaltung in der auch Natur ihren Platz findet.

Peter Walker wird den Kindern Forschungsprojekte des Institut für angewandte Logistik vorstellen und sich Fragen der Mobilität der Zukunft widmen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Kinderuni richtet sich an Juniorstudenten von acht bis zwölf Jahren. Jüngere und ältere Kinder mit Interesse am Thema sind aber willkommen.

Beginn der Kinderuni ist am Samstag, 17. November um 10.30 Uhr im Kulturhaussaal in der Bahnhofstraße 1 in Wertheim. Die Veranstaltung dauert rund 90 Minuten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018