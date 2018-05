Modellbahn und Modellbau sind attraktiv

Anzeige

Erweiterung nicht möglich

Eine Erweiterung der Anlage ist nun nicht mehr möglich, da sie den kompletten Ausstellungsraum füllt. Im Ausblick auf das laufende Jahr wurden unter anderem neue Szenen angesprochen, die auf der Anlage realisiert wurden und noch werden. Beispielsweise wurde die große Brücke durch einen Eigenbau aus dem 3-D-Drucker ersetzt und mit Straßenlaternen versehen.

Tag- und Nachtwechsel simulieren

Die Beleuchtung der Anlage ist ein weitergehendes Projekt für die nächsten Monate. Ziel soll es sein, dass man an der Anlage den Wechsel von Tag zu Nacht simulieren kann. Auch sonst wurden viele Begebenheiten neu gestaltet, so dass die Besucher bei der nächsten Ausstellung wieder etwas zum Schmunzeln und Bestaunen finden können.

Der neue Schattenbahnhof unter dem Kopfbahnhof läuft störungsfrei und gut. Hier können in Blockabfertigung bis zu 17 Züge abgewickelt werden, was auch zur Vielfalt des Bahnbetriebs beiträgt. Da das so gut klappt, wurde der Plan gefasst, in Zukunft unter der anderen Wendeschleife vor dem Wertheimer Teil in Zukunft das Gleiche zu realisieren.

Dadurch wird die Anlage nicht nur modernisiert, sondern auch intuitiver bedienbar. Zudem können Gäste diese Schattenbahnhöfe auch einfacher einsehen und haben so auch einen „Blick hinter die Kulissen“.

Die Spielegruppe plant im laufenden Jahr den Bau einer Doppelspielplatte, die man in der Mitte teilen kann. So bietet sich dann die Möglichkeit, auch mal größere Schlachten zu schlagen und trotzdem das neue Gelände bei kleineren Scharmützeln zu verwenden. wec

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.05.2018