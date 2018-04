Möbelmarkt, Aufstiegshilfe und Mainkaufhausareal

Anzeige

Nassig.Mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr begann Vorsitzender Marcus Götz am Mittwoch die Hauptversammlung der Freien Bürger Wertheim im Gasthaus Rose in Nassig. Insbesondere die Termine „vor Ort“ haben hierbei einen hohen Stellenwert, um sich mit den Bürgern, aber auch Unternehmern und den Vertretern der Ortschaften und Stadtteile auszutauschen. Bei einem Besuch der Stadtteile Vockenrot und Reinhardshof standen die weitere Entwicklung als Wohn- und Gewerbestandort sowie die Verkehrsprobleme im Fokus. In Sonderriet wurden die neue Mehrzweckhalle und die Feuerwehr besichtigt. Ferner informierte man sich in der Stadtbücherei. Ein Besuch der Firma Kurtz Ersa rundete das Programm ab.

Auch in den nächsten Monaten sollen die Vor-Ort-Termine weiter fortgesetzt werden. Neben dem Stadtteil Bestenheid stehen Besuche in Mondfeld, Dertingen und Höhefeld auf der Agenda. Daneben sollen auch erneut Besichtigungen bei Wertheimer Unternehmen und städtischen Einrichtungen stattfinden.

Nach den Regularien, wie dem Bericht des Kassenwarts Hans-Jürgen Hogh und dem Kassenprüfer Dominik Hauck, sowie der Entlastung des Vorstands, gab Hubert Sadowski einen Abriss über aktuelle Themen. Weiter im Fokus bleibe die Schulentwicklungsplanung. Sichergestellt für die nächsten Jahre sei der Schulstandort Urphar/Lindelbach. Angegangen werde jetzt die Sanierung der Otfried-Preußler-Schule. Angesichts der hohen Kosten habe man bei den Freien Bürgern zunächst Bedenken gehabt und dem Standort am Reinhardshof Priorität eingeräumt. Eine längere Diskussion entspann sich um die geplante Bebauung auf dem Areal des früheren Mainkaufhaus. Insbesondere Hans Hollenbach monierte die geplante Gebäudehöhe. Dies führe dazu, dass vielen Anwohnern in der ohnehin engen Welschdorfgasse Licht genommen werde. Ferner drängte Hollenbach darauf, dass das Thema „Aufstiegshilfe“ auf die Burg nicht in Vergessenheit geraten dürfe. Wertheim habe damit die Möglichkeit, sich ein Alleinstellungsmerkmal in der Region zu sichern.