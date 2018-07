Mofa frisiert – Strafe folgt

Anzeige

Wertheim.Eine Streife vom Polizeirevier Wertheim kontrollierte am Mittwochabend in der Rotkreuzstraße in Wertheim einen 16-jährigen Rollerfahrer. Anhand der ausgehändigten Fahrzeugpapiere handelte es sich bei dem Zweirad um einen gedrosselten 25 km/h-Mofaroller. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Roller aufgrund von Umbaumaßnahmen tatsächlich 40 Kilometer pro Stunde fährt. Die Konsequenz für den Umbau war, dass der 16-Jährige nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bekommt und ein Bußgeld zu erwarten hat. Die Weiterfahrt war für den jungen Mann damit beendet. pol