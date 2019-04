Momente festgehalten

Bronnbach.Momentaufnahmen bannten zwölf junge Forscher in den Forscherferien Ostern der Forscherkids Wertheim am Donnerstag auf Bild. Im Rahmen eines Fotokurses in und um das Kloster Bronnbach entdeckten sie viele Details.

Mit Tipps standen ihnen die ehrenamtlichen Kursleiter Kurt Bauer und Birger-Daniel Grein zur Seite. Unterstützt wurden die Kinder von den Paten Tabea Hock und Conner Grosche. Am Anfang des Tages stand eine Führung durch das Kloster mit einer Expertin. Dabei erfuhren die Kinder der zweiten bis fünften Klasse nicht nur etwas über das Leben der Zisterzienser zur Blütezeit des Klosters, sondern auch über Wand- und Deckengemälde sowie Symbole und Figuren im Steinen.

Im Anschluss ging es ans Fotografieren. Dabei lernten die Kinder, dass es wichtig ist, mit offenen Augen unterwegs zu sein. Grein und Bauer betonten, viele Motive entdecke man zufällig. Auch das Umgebungslicht spiele eine Rolle. Die Kinder lernten vieles über das Vermeiden stürzender Linien, die richtige Bildaufteilung sowie die Nutzung von Lichteffekten und natürliche Rahmen zur Gestaltung der Fotos. Neben Klostergarten und Klosterräumen zeigten die Fotos Details, die man nur beim genauen Hinsehen entdeckt, sowie die Natur rund um die Klosteranlage. In der Bibliothek des Klosters wurde eine Auswahl der Fotos am Beamer besprochen.

Die Tipps setzten die Teilnehmer am Nachmittag um. Die Ergebnisse werden demnächst öffentlich ausgestellt. Ein Jahreskalender 2020 mit den Klosterfotos soll erscheinen. sjr

