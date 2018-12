Mondfelder sollen zusammenhalten

Hauptthema der letzten Mondfelder Ortschaftsratsitzung des Jahres war erneut der Zustand der Ortsdurchfahrt.

Mondfeld. Wieder wurde in der Sitzung des Gremiums am Mittwoch im Rathaus deutlich, wie stark der schlechte Zustand der Landesstraße 2310 im Bereich der Ortsdurchfahrt und die daraus resultierenden Folgen die Mondfelder belasten. Mit einem Brief an das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart von Ortschaftsrat und Bürgerschaft will man nachdrücklich eine baldige Sanierung erreichen (wir berichteten).

Forderung

In dem Schreiben heißt es: „Wir erwarten, dass der Streckenabschnitt, der im Erhaltungsmanagement des RP Stuttgart erfasst ist, im Jahre 2019 endlich saniert wird.“ Die letzte Teerung der Strecke fand 1998 statt.

Um dem Brief Nachdruck zu verleihen, sollen möglichst viele Bürger diesen mitunterzeichnen. So wurden in der Bürgerversammlung Ende November und bei weiteren Veranstaltungen sowie bei den Anwohnern der Ortsdurchfahrt Unterschriften gesammelt. In rund vier Wochen unterzeichneten 224 Bürger (Stand 19. Dezember) den Brief ans RP.

Wie Ortsvorsteher Eberhard Roth erklärte, bezeichneten alle Einwohner, mit denen er gesprochen hatte, die Aktion sinnvoll. Auch Mondfelder, die nicht an der Ortsdurchfahrt wohnen, unterstützen das Anliegen.

Unzufrieden war Roth mit der bisher erreichten Zahl an Unterschriften, denn Mondfeld habe insgesamt 930 Einwohner. „Spricht man die Leute direkt an, unterschreiben sie gerne.“ Leider würden sie aber nicht selbst aktiv und zum Unterzeichnen ins Rathaus kommen, zeigte er sich von der Inaktivität bei dieser wichtigen Sache enttäuscht.

Noch bis 15. Januar kann der Brief unterschrieben werden. Dann will Roth diesen dem RP zuleiten. Darin formuliert ist nun auch die Forderung nach dem Einbau von Flüsterasphalt. Im Schreiben bittet man bis zum Frühjahr 2019 um eine Reaktion. Der Ortsvorsteher: „Zeigen wir mit vielen Unterschriften, dass die Mondfelder zusammenhalten!“

Aufgegriffen hat Roth die in der Bürgerversammlung geäußerte Idee, die subjektiven Eindrücke der Einwohner durch Lärmmessungen zu belegen. Mit einem Schallmessgerät will er in den nächsten Tagen an der L 2310 im Ort Messungen vornehmen. Wie der Ortsvorsteher erklärte, „geht es hauptsächlich um den Schwerlastverkehr, der beim Überfahren der Fahrbahnsenkungen starken Lärm verursacht.“ Stelle man sich an einem Wochentag nur 15 Minuten an die Ampel mitten im Ort, merke man die Belastung.

Die Berichterstattung über den Zustand der L 2310 in Mondfeld habe auch andere Orte mit dem gleichen Problem motiviert, in die Öffentlichkeit zu gehen. So habe es kritische Veröffentlichungen aus Eichel und Freudenberg gegeben.

„Wir müssten eigentlich eine gemeinsame Aktion der betroffenen Dörfer und Städte starten, um auf die verkehrliche Bedeutung der L 2310 aufmerksam zu machen“, schlug Eberhard Roth vor. Dabei müsse man die Anliegen von Freudenberg bis Eichel zusammenbringen. Dies sei jedoch mit großem organisatorischen Aufwand verbunden, die er persönlich zurzeit nicht leisten könne.

Alle sind gespannt, wie das RP Stuttgart auf das Schreiben reagieren wird. Patenstadträtin Brigitte Kohout erklärte, sie fände den nachdrücklichen Ton, den die Mondfelder im Brief anschlagen, durchaus angemessen.

Eine gute Nachricht gebe es hinsichtlich der L 2310 außerorts, sagte Roth. Die Verkehrsbehörde der Stadt Wertheim hat zwischen dem Beginn des schlechten Landesstraßenabschnitts beim „Försterbuckel“ bei Grünenwört bis zur 70er-Zone an der Kurve vor Mondfeld durchgehend eine 80er-Zone angeordnet, die in Kürze in Kraft treten soll.

Auch Kohout begrüßte diese Lösung. Unzufrieden zeigte sie sich jedoch damit, dass es im Bereich von Grünenwört weiterhin 100 Stundenkilometer (km/h) erlaubt sind. Kritik äußerte sie außerdem an dem nur wenige hundert Meter langen Abschnitt zwischen dem Ende der 70er-Zone an der Zufahrt zum Grünenwörter Altort und der neuen 80er-Zone. Hier bleiben weiterhin 100 km/h erlaubt. Kohout: „Das Beschleunigen auf so einer kurzen Strecke schadet der Umwelt.“

Ortschaftsrat Bernd Herberich regte an, bei der Verkehrsbehörde eine Verlängerung der 80er-Zone zu beantragen. Bernd Schneider schlug vor zu beantragen, dass in Mondfelds bei Nacht eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Lkw auf 30 km/h eingerichtet wird. Diese Idee fand auch bei den anderen Räten anklang.

Falschparker

Moniert wurde vom Ortsvorsteher das Parken entlang der Ortsdurchfahrt. Vor allem im Bereich rund um die Sparkasse werde so auf dem Gehwege geparkt, dass darauf kein Durchkommen mehr sei. „Die Leute können keine hundert Meter laufen, um zur Bank zu kommen. Sie parken auf dem Gehweg oder Einfahrten zu.“ Er werde künftig schärfer gegen solche Falschparker vorgehen, kündigte Roth an. Schneider ergänzte, die Leute hielten sich noch nicht einmal an das absolute Halteverbot vor dem Friseur.

In seiner Stellungnahme zur Lärmaktionsplanung der Stadt Wertheim stimmte der Ortschaftsrat dieser insgesamt zu. Kritik gab es jedoch an der vom Land gezogenen Grenze von 8200 Fahrzeugen täglich. Diese sei nicht nachvollziehbar. In Mondfeld seien es zwar nur 3600 bis 3800 Fahrzeuge am Tag, die Lärmbelastung sei aber dennoch enorm.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018