„Mondscheinpsalmen“ mit Matthias Gahr singen

Triefenstein.Der Komponist und Liedermacher Matthias Gahr (Piano) aus Schwarzach am Main kommt am Donnerstag, 11. April, um 19.30 Uhr zum ersten Mal zu einem Konzert in die Triefensteiner Klosterkirche. Das Konzert trägt den Titel „Mondscheinpsalmen“. Veranstalter sind die Christusträger.

Im Mittelpunkt des Abends stehen einprägsame Sätze aus den Psalmen, dem Gebetbuch der Bibel. Wie es in der Ankündigung heißt, sind die Texte erstaunlich aktuell. Seit über 2000 Jahren werden diese Worte gebetet und gesungen. Die Psalmen umfassen alle Facetten des Lebens . So kann wohl jeder, der sich mit den Texten auseinandersetzt, für sich Zeilen finden, die ihn ansprechen.

Im Mitsingkonzert kommen Lieder aus Gahrs Projekt „Mondscheinpsalmen“ mit alten Texten in neuem Gewand zum Klingen. Sie sind den Gesängen aus Taizé ähnlich: kurze, einprägsame Verszeilen, die sich meditativ wiederholen und so leicht mitgesungen werden können. Musikalisch sind die Kompositionen von Pop und Jazz beeinflusst.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Die Christusträger-Brüder bitten am Ausgang um eine Spende für die Sozialarbeit der Nethanja-Kirche in indischen Elendsvierteln.

