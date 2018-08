Morgen steigt die Sommerparty

Anzeige

Bestenheid.Die Besucher des Freibads „In den Christwiesen“ in Bestenheid erwartet am morgigen Sonntag ein außergewöhnliches Sommererlebnis: Die Wasserbecken und die Rasenflächen werden zu einem Spielplatz für Kinder und Erwachsene, heißt es in einer Ankündigung der Bädergesellschaft Wertheim. Zuvor ist am heutigen Samstag das Freibad bei gutem Wetter bis 22 Uhr geöffnet. „Ein Spaß über alle Generationsgrenzen hinweg“, verspricht Schwimmmeister Ingo Ortel. Die Gäste dürfen sich am Sonntag ab 14 Uhr etwa auf die Hüpfburg, den „Walking Ball“ und Surfsimulator freuen. Zudem animieren Aquafitnessübungen zum Mitmachen. Ursprünglich sollte das Eventwochenende im Juli stattfinden. Es musste jedoch wegen hoher Gewitterwahrscheinlichkeit und starkem Regen abgesagt werden.