Motorradfahrer mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Eichel.Zu einem Verkehrsunfall zweier Motorradfahrer ist es am Sonntagnachmittag im Wertheimer Stadtteil Eichel gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhren die beiden 20-Jährigen mit ihren Motorrädern hintereinander auf der Landstraße von Wertheim in Richtung Urphar. Gegen 14 Uhr kam es am Ortsausgang Eichel auf Höhe des Sportplatzes bei dem nachfolgenden Fahrer zu einem Schaltfehler. Er fuhr in der Folge seinem Vordermann auf. Beide Fahrer kamen nach rechts von der Straße ab und stürzten.

Der 20-Jährige, der den Unfall verursachte, zog sich einen komplizierten Handgelenksbruch zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die nächstgelegene Unfallchirurgie geflogen. Der Vorausfahrende wurde leicht verletzt. An den Motorrädern entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10 000 Euro. pol