Motorradfahrerin tödlich verletzt

Bronnbach/Reicholzheim.Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag gegen 18.20 Uhr auf der Landesstraße 506 zwischen Reicholzheim und Bronnbach. Dabei kam eine Motorradfahrerin ums Leben, wie die Polizei auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten informierte.

Die Frau war mit ihrem Krad auf der Fahrt in Richtung Reicholzheim kurz vor dem Sauerstoffwerk aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve mit einem Pkw frontal zusammengestoßen. Dabei erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Ersten Angaben zufolge blieb der Pkw-Fahrer unverletzt. Vorsorglich wurde er ins Krankenhaus gebracht. Während des Unfalls, bei dem die Polizei, der Rettungsdienst des DRK mit Notarzt und die Freiwillige Feuerwehr Wertheim mit Einsatzkräften vor Ort waren, musste die L 506 gesperrt bleiben.