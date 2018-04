Mountainbike gestohlen

Anzeige

Bestenheid.Ein im Hof eines ehemaligen Getränkemarkts in der Straße „Am Eichamt“ in Bestenheid abgestelltes Mountainbike wurde am Freitagabend gegen 21.15 Uhr von einem Unbekannten entwendet. Das Rad der Marke Fischer ist auffallend gelb lackiert und hat schwarze Federn. Es ist vorne mit einer hydraulischen Scheibenbremse ausgestattet.

Vermutlich geriet der Dieb kurzfristig ins Visier einer Polizeistreife. Die Beamten sahen einen Radfahrer auf einem gelben Rad im Bereich des Bahnhofs. Dieser konnte jedoch vor einer Kontrolle flüchten.