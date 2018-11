Müllmarkenverkauf startet am 3. Dezember – zusätzliche Sprechzeiten werden angeboten

Wertheim.Der Verkauf von Gebührenmarken für Restmüll- und Biotonnen sowie Müllsäcke für 2019 beginnt am Montag, 3. Dezember. Sie sind erhältlich bei den Ortsverwaltungen, in den Gemeindesekretariaten und beim Bürger-Service-Zentrum im Wertheimer Rathaus.

Die Müllgebühren bleiben gegenüber 2018 gleich. Ab 2020 stellt der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber die Gebühren den Haushalten direkt in Rechnung. Die Stadtverwaltung empfiehlt beim Kauf der Gebührenmarken von der Möglichkeit der bargeldlosen Zahlung Gebrauch zu machen. Damit der Verkauf reibungslos abläuft, bittet die Verwaltung, die Abfallgebührenmarken an folgenden Stellen zu kaufen: Bewohner der Ortschaften bei der jeweiligen Ortsverwaltung, Bewohner der Kernstadt, aus Eichel/Hofgarten und Vockenrot im Bürger-Service-Zentrum des Rathauses, Bewohner Bestenheids im Gemeindesekretariat Bestenheid, Bewohner des Wartbergs, des Reinhardshofes und der Bestenheider Höhe im Gemeindesekretariat im Haus der Begegnung. So wird auch sichergestellt, dass es nach dem Verkauf der Marken keine Kontrollen durch den Landkreis geben muss.

Zusatztermine

Zusätzlich zu den normalen Sprechzeiten finden in den Ortschaften Zusatztermine für den Müllmarkenverkauf statt:

Ortsverwaltung Bettingen: Mittwoch, 12. Dezember, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr

Ortsverwaltung Dertingen: Dienstag, 4. Dezember, 15 bis 17 Uhr

Ortsverwaltung Dietenhan: Mittwoch, 12. Dezember, 16.30 bis 19 Uhr

Ortsverwaltung Dörlesberg: Dienstag, 10. Dezember, 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr

Ortsverwaltung Grünenwört: während der normalen Öffnungszeiten, Mittwoch 14 bis 16 Uhr

Ortsverwaltung Höhefeld: Donnerstag, 13. Dezember, 15.30 bis 18.30 Uhr

Ortsverwaltung Kembach: Samstag, 15. Dezember, 10 bis 14 Uhr

Ortsverwaltung Lindelbach: Freitag, 14. Dezember, 14 bis 18 Uhr

Ortsverwaltung Reicholzheim: Verkauf während der normalen Öffnungszeiten der Ortsverwaltung, Dienstag 8 bis 12 Uhr und Freitag 14 bis 16 Uhr

Ortsverwaltung Mondfeld: Freitag, 14. Dezember, 10.30 bis 13 Uhr

Ortsverwaltung Nassig: Donnerstag, 6. Dezember, 13 bis 18 Uhr

Ortsverwaltung Sachsenhausen: Samstag, 8. Dezember, 9 bis 12 Uhr

Ortsverwaltung Sonderriet: Dienstag, 4. Dezember, 16 bis 19 Uhr

Ortsverwaltung Urphar: Freitag, 5. Dezember, 13.30 bis 18 Uhr

Ortsverwaltung Waldenhausen: Samstag, 15. Dezember, 9 bis 12 Uhr

Gemeindesekretariat Bestenheid: während der normalen Öffnungszeiten Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils 9 bis 12 Uhr

Gemeindesekretariat Wartberg: während der normalen Öffnungszeiten Donnerstag 16 bis 18 Uhr

Einzelne Ortsverwaltungen halten zwischen Weihnachten und Neujahr keine Sprechstunden. Die Verwaltung rät deshalb dazu, die Sonderverkaufstermine zu nutzen, da ab Januar Abfallbehälter ohne gültige Marke nicht mehr geleert werden. Die frühere Regelung, dass die erste Abfuhr im Januar noch mit der Vorjahresmarke erfolgt, gibt es nicht mehr. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.11.2018