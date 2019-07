Multiplikatoren ausgebildet

Bestenheid.Die Comenius Realschule in Wertheim bildete dieses Jahr erstmalig in Kooperation mit der Schulsozialarbeit Schüler aus, die als Multiplikatoren zum Thema „Alkohol“ in ihrer eigenen Klasse wirkten. Die Suchtprävention ist fester Bestandteil der Präventionsarbeit der Schule im Rahmen von „stark.stärker.WIR.“

Anfang Juli 2019 trafen sich 15 Achtklässlerinnen und Achtklässler mit Susanne Deivel (Schulsozialarbeiterin), Stephanie Chmiel und Antje Zimmermann (Suchtpräventionslehrkräfte) im evangelischen Gemeindehaus in Bestenheid, um zwei Tage zum Thema „Alkohol“ geschult zu werden.

Sie bekamen Wissen und Methoden vermittelt, die ihnen helfen sollten, vier Unterrichtsstunden in ihren eigenen Klassen zum Thema zu gestalten. Inhalte der Ausbildung waren der Alkoholgehalt in Getränken, der Unterschied von Frau und Mann beim Alkoholkonsum, die Wirkung des Alkohols im Körper, das Jugendschutzgesetz, Alkohol im Straßenverkehr und Tipps für den sicheren Umgang mit Alkohol. Ebenso bekamen die und Schüler Methoden an die Hand, wie sie die Umsetzung in der Klasse gestalten können.

Die Multiplikation in den 8. Klassen fand dann ungefähr eine Woche später statt. Die Schüler hatten Arbeitsblätter zur Durchführung ausgewählt und den Ablauf der vier Unterrichtsstunden geplant und umgesetzt.

Diese Ausbildung ist für die Schüler ein großer Erfolg, weil sie dadurch lernen, ihren Mitschülern Wissen zu vermitteln und sich für eine Sache zu engagieren.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019