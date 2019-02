Multiplikatorinnen befassten sich mit Slowenien

Wertheim.Der Weltgebetstag wird am 1. März in den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden gefeiert. Deshalb trafen sich die Multiplikatorinnen zum Vorbereitungstreffen im Wertheimer Stiftshof. Die Gottesdienstordnung kommt diesmal aus Slowenien.

Ein bunt gedeckter Tisch mit roten Nelken, Honig, Potica, Trauben, Salz, Rosmarin und Lavendelzweigen erwartete die Frauen im großen Saal. Die Festtafel ist das wichtigste Zeichen aus dem Gottesdienst. Sie zeigt sich auch im Titelbild zum Weltgebetstag. Die Tafel weist auf den Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium über das große Festmahl hin.

Bettina Kempf begrüßte die gut 50 Frauen. Gerlinde Weisensee erklärte die einzelnen Speisen auf dem Tisch. Potica ist der typische slowenische Nusskranz, Salz war das „Gold des Mittelalters“. Rosmarin und Lavendel stehen für die Fülle und die Düfte der Natur. 2016 wurde Sloweniens Hauptstadt Ljubljana zur „Grünen Hauptstadt Europas“ gewählt.

Der Honig steht für das Imkern, das in Slowenien eine lange Tradition hat. Blumen spielen in dem Land eine große Rolle. Bis 1991 waren rote Nelken Sinnbilder für den Sozialismus und bei jeder Parade und bei jedem Fest dabei. Frauen bekommen stets am Weltfrauentag am 8. März rote Nelken geschenkt.

In einem interessanten Vortrag mit vielen Bildern lieferte Bettina Kempf die Landesinformationen, die sie zusammen mit Ute Küstermann vorbereitet hatte.

Blick in die Geschichte

Demnach ist Slowenien eines der kleinsten und jüngsten Länder Europas mit nur zwei Millionen Bürgern. Es hat tiefe katholische Wurzeln, doch der Sozialismus hat die Säkularisierung vorangetrieben. Knapp 60 Prozent der Bevölkerung sind katholisch, je 2,5 Prozent serbisch-orthodox oder muslimisch und ein Prozent evangelisch. 1990 gab es erstmals demokratische Wahlen. 88 Prozent der Bürger sprachen sich für die staatliche Unabhängigkeit aus. 2004 erfolgte der EU-Beitritt, 2007 wurde der Euro eingeführt.

Heute ist Slowenien der wohlhabendste Staat des ehemaligen Jugoslawiens. 1550 erschienen der Katechismus und das Neue Testament in slowenischer Sprache. Der Reformationstag ist Feiertag.

Trotz der geringen Größe ist Slowenien auch ein Kulturland. Die Drachenbrücke ist das Wahrzeichen der Hauptstadt Ljubljana. Idrija ist berühmt für seine Klöppeltradition. Dort gibt es auch ein preisgekröntes Bergbaumuseum, das die Hinterlassenschaften des Quecksilber-Bergbaus zeigt. Das Unternehmen Gorenje gehört zu den wichtigsten Industriebetrieben in Slowenien und zu den acht größten Haushaltsgeräteherstellern in Europa.

Die Flagge Sloweniens ist weiß-blau-rot gestreift. Statt des sozialistischen Sterns prangt heute in der oberen Ecke das slowenische Staatswappen (blaue Wellen vor silbernen oder weißen Bergen). Das Land verfügt über viele Naturschönheiten.

Nach den vielen Informationen übten die Frauen mit Bezirkskantorin Katharina Wulzinger die Lieder ein, die die Frauen aus Slowenien ausgesucht hatten.

Bezirksdiakonin Petra Herold hielt die Bibelarbeit zum Thema „Kommt, alles ist bereit“. Es geht dabei um den Bibeltext vom großen Festmahl im Lukas-Evangelium. Herold erklärte, wie der Text früher verstanden wurde und was sie persönlich weitergeben möchte.

In „Murmelgruppen“ unterhielten sich die Besucherinnen darüber, wie es ihnen schon mal ergangen war, als sie sich mit einer Veranstaltung sehr große Mühe gegeben hatten und dann fast niemand kam. So erging es dem Gastgeber der biblischen Geschichte. Daraufhin lädt er andere Menschen ein, Arme, Kranke und Behinderte. Doch noch immer ist Platz und so werden die, die außerhalb der Stadt leben (wären heute vielleicht Bettler und Obdachlose) eingeladen.

Wie die Rednerin betonte, handele es sich bei dem Bibeltext um ein Gleichnis, weshalb nicht alles direkt übertragbar sei. Jesus rege dazu an, Außenstehende einzuladen, solche, die sonst niemand einladen würde, weil Gott auch alle einlade. Petra Herold regt die Frauen dazu an, zu überlegen, wen sie zum Weltgebetstag einladen könnten, auch Frauen, die noch nie dabei waren.

Nach der Bibelarbeit im Plenum gab es vier Workshops. Gerlinde Weisensee beschäftigte sich in ihrer Kleingruppe mit dem Bibeltext und damit, wie er beim Weltgebetstag (zu dem auch Männer willkommen sind) umgesetzt werden kann. Bei F. Schindler ging es um den Tanz. Er gehört zu einem slowenischen Fest selbstverständlich dazu. Die Gruppe übte Tanzschritte der Polka ein.

Das Titelbild für den Weltgebetstag hat Reska Arnus geschaffen. Die slowenische Künstlerin ist fast blind. In der Bücherei gab es Informationen zum Titelbild und zu Arnus. Die vierte Gruppe beschäftigte sich mit den Stimmen slowenischer Frauen und ihren unterschiedlichen Lebenssituationen. Die Älteren wurden vom Kommunismus Jugoslawiens geprägt. Die Jüngeren kennen nur das demokratische Slowenien. Generell ist es für Frauen schwierig, Arbeit, Kinder und Pflege unter einen Hut zu bringen. Alkohol und Altersarmut sind große Probleme. Die Frauen sind in der Politik unterrepräsentiert. Die Volksgruppe der Roma hat es nicht leicht, doch sie ist heute stolz auf ihre Wurzeln. phe

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.02.2019