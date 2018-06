Museum plant Ausstellung

Anzeige

Der überregional kaum bekannte Maler Philipp Friedrich Bach, den Wertheimern besser als Fritz Bach bekannt, wurde 1890 in Wertheim geboren, studierte in der Malschule von Fritz Lange-Dedekam und lebte bis zu seinem Tod 1972 in Wertheim. Hier malte er romantisierende Ansichten der Altstadt.

In den 1930er Jahren entstand auch eine Reihe von Kinderporträts, von denen sich wahrscheinlich noch einige in Privatbesitz befinden.

Die Signatur des Künstlers ist meist gut lesbar, in Druckbuchstaben oder in Schreibschrift am Bildrand zu finden.

Wer etwas beitragen will, wird gebeten, sich mit der Kuratorin von Dienstag bis Donnerstag zwischen 14 und 16 Uhr telefonisch in Verbindung zu setzen. Per e-Mail an: grafschaftsmuseum-neuendorf@t-online.de können auch Fotos der Objekte zugesandt werden. pm

